漢光41》花蓮空軍演練夜間跑滑道搶修 顧立雄視導慰勉官兵辛勞

國防部長顧立雄15日晚間赴花蓮瞭解空軍部隊夜間跑滑道搶修演練流程。（國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕國防部長顧立雄昨（15）日晚間赴花蓮地區，視導漢光演習空軍部隊「夜間跑滑道搶修演練」，以及作戰所運作實況，慰勉官兵弟兄姐妹不分晝夜、戮力戰訓的辛勞與付出。

顧立雄抵達基地後，首先聽取跑滑道搶修演練說明，並實地視導搶修小組於極短時間內，展開彈坑勘測、破損區域標定與填補作業，完成玻璃纖維面蓆鋪設。現場也同步架設機動式攔截鋼繩，迅速恢復作戰條件，維持空防作戰穩定節奏。

顧立雄於指揮所聽取任務簡報與操演進程。（國防部提供）顧立雄隨後赴指揮所，實地瞭解運作狀況與指揮管制作為，聽取任務簡報與操演進程，肯定官兵面對瞬息萬變戰況，仍能保持高度專業素養，與冷靜應變能力，確保作戰指揮體系運作順暢不中斷。

顧立雄在視導過程中，特別關心此次參與演練的軍事勤務隊教召員，感謝投入戰備整備任務的努力與奉獻；同時慰勉現地值勤及待命官兵，關心長時間執勤與夜間演練的身心狀況，叮囑部隊幹部妥善做好生活起居與休息照顧，確保官兵保持最佳狀態投入戰訓任務，共同努力守護國家安全。顧立雄慰勉官兵演練辛勞。（國防部提供）

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