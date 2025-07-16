小聯勇操演登場 三軍聯訓展戰力

小聯勇操演，航特部出動直升機參訓。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍「漢光41號」演習正如火如荼展開，恆春三軍聯訓基地同步進行「聯勇114-1-2號操演」，本週為預演性質的「小聯勇」。由陸軍裝甲586旅進駐，昨（15）日晚間展開夜間實彈射擊，火光劃破夜空，展現國軍精實戰力。今（16）日上午，航特部隊接續登場，搭配地面部隊進行聯合作戰訓練。

位於屏東車城鄉的三軍聯訓基地，是國軍實兵實彈測驗重地。昨晚，586旅以M109A5自走砲等重裝備進行夜射，砲火連發，精準命中目標，模擬夜間戰場火力壓制，檢驗部隊指揮與協同能力。現場火光與震撼炮聲，展現官兵高度紀律與專業。今日上午，航特部加入操演，模擬空地聯合作戰，演練快速機動與突擊任務，針對假想敵登陸進行反制，展現靈活應變與精準打擊能力。

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今晨，操演期間共軍挑釁加劇，大批共機襲擾我西南空域，國軍空防單位嚴密監控，於8時30分至9時30分一小時內，連續廣播驅離8次，展現捍衛領空的堅定作為。操演全程依實戰想定，模擬敵軍突襲情境，檢驗國軍縱深防衛與持久作戰能力。

本次「小聯勇」為聯勇實兵操演的前哨，旨在磨練部隊戰技與聯合作戰效能。軍方強調，演習結合全民防衛動員，強化軍民整合，確保國家安全。總統賴清德日前錄製影片勉勵國軍，期許打造「全社會防衛韌性」，讓國軍成為守護家園的堅實後盾。

地面部隊火力四射。（記者蔡宗憲攝）

地面部隊火力四射。（記者蔡宗憲攝）

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