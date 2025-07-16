漢光41》步兵旅演練縱深防禦 北、中、南守備部隊要做這些任務

機步269旅聯兵二營15日在新北八里街區演練縱深防禦，模擬解放軍從台北港登陸推進，迫使部隊退至台61線後，由CM34雲豹甲車掩護撤退，引誘敵軍進入後方預置火網內。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍「漢光41號」演習進入第8天，各作戰區部隊本周起相繼投入與交火敵軍的臨戰訓練。北、中、南各機步旅先後進駐八里、大甲和高雄港周邊展開反制，並模擬解放軍登陸，掩護灘岸部隊後撤做抵抗戰鬥；而鄰近的步兵206、101及203旅等單位也相應演練，從灘岸、城鎮戰到戰傷救護，依守備部隊特性持續執行防衛任務。

國防安全研究院委任副研究員揭仲昨（15）日於八里地區觀看縱深防禦操演時受訪表示，國軍現行的防衛作戰仍將步兵旅等守備單位部置於一線灘岸、藉以遲滯敵軍，為二線的主戰打擊旅爭取火力反擊契機。

請繼續往下閱讀...

駐守桃園蘆竹的步兵206旅步4營步2連接獲15日接獲命令，就地應對解放軍小部隊襲擾，協助遲滯敵軍。（第三作戰區提供）

因此，在八里操演中，駐守的機步269旅聯兵二營即演練戰術後撤，模擬灘岸部隊守備解放軍未果、使其登陸台北港後，便退到台61線後，進入縱深防衛階段。另一方面，206旅的步兵營也在桃園蘆竹區內應對小部隊襲擾，展開火力反制。

中部第五作戰區的步兵302旅第2營，15日在苗栗實施戰傷救護暨大量傷患前接後送處置演練，模擬前方部隊已和解放軍交戰並產生傷亡，需要實施人員檢傷及後送。（本報資料照，記者蔡政珉攝）

中部方面，14日起先由機步234旅、步兵101旅聯手實施灘岸火殲後，接著就在前者掩護後者的態勢下後撤，轉入縱深防禦；步兵302旅15日接於鄰近的苗栗地區演練戰傷救護，模擬前方部隊交戰後產生傷亡，需要檢傷分類及人員後送。

步兵203旅官兵15日在責任境地內實施縱深防禦作戰，運用當地複雜的城鎮地形進行部署，建構伏擊火網，持續消耗敵軍兵力。（取自軍聞社）203旅部隊運用現地地物就地掩護，在街區間設置攻擊火力。（取自軍聞社）

轉至南部作戰區，在機步333旅、裝甲564旅砲兵營日前駐守高雄港、台南高鐵特定區後，昨日也接由步兵203旅官兵在現地展開城鎮作戰，先後實施街道轉進、側翼支援及陣地火力轉換，運用戰術作為，逐次消耗敵軍兵力。

步兵137旅教召部隊曾在漢光40號演習期間，於台南鯤鯓里內展開濱海作戰演練。可見官兵運用沙包掩護，對敵可能登陸的灘岸實施警戒。（本報資料照，記者李惠洲攝）

綜上所述，漢光41號演習到目前為止，確實從以往「灘岸殲敵」的策略，轉向納入戰術後撤、誘敵後伏擊作為的縱深作戰，並驗證常、後備部隊及軍、民資源整合，建構重層防禦體系，受到學者及專家認可；然而，今年漢光著重縱深防禦、持久作戰，使守備部隊過往在濱海駐守的畫面並不復見，而這樣的轉變是否會隱示守備旅戰術定位的變動，連帶牽動既有編裝的調整？仍有待後續觀察和追蹤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法