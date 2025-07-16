北極戰略國再+1 法國公布首份「北極防禦戰略」

圖為馬克宏14日在國慶日校閱法軍部隊。（法新社）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕北極地區近年因全球暖化現象，經濟和地緣戰略潛力大增，除8個環北極國家都有自身的北極戰略外，中國也看中貿易潛力發布自身的北極戰略。如今，北極戰略國將再「加一」，也就是上週發布首份「北極防禦戰略」的法國。

軍聞網站「Naval News」報導，法國的「北極防禦戰略」包含加強法國存在和定位、深化環北極國家關係，以及開發適用於北極極端環境的技術與設備等3大戰略支柱。

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首先，存在和定位部分，法國意在提升在北極地區的合法性，這包括積極參與北極論壇並提升法國武裝部隊的存在，有針對性的部署，也繼續為武裝部隊累積作戰經驗和提高互通能力，同時法國將透過情報收集和環境資料收集，加深對北極環境的了解，這些政策都需要加強部際協調確保統一做法。

其次，法國將重點發展與北極國家的雙邊夥伴關係，將透過聯合演習與共享，加強與北約盟國的互通能力。法國也將尋求與已在北極地區展開行動的歐盟政權建立夥伴關係，促進資訊交流和後勤支援。

最後，法國將致力於開發專門適應北極極端條件的設備，將投資於專業技術，包括新設計和現有系統的改造，涵蓋開發適用於高緯度地區的衛星和地面中繼站。這項戰略將使法國能夠有效監測該地區，並應對其安全和環境挑戰。

北極大部分地區都被劃入周遭國家的專屬經濟區，範圍是各國領海延伸200浬內，各國對自家專屬經濟區的自然資源擁有管轄權。但美國的北極大使去年表示，美國正在密切關注俄羅斯與中國在北極的密切合作，稱中、俄近期在該區的軍事合作，發出了「令人擔憂的訊號」。中國自稱是「近北極」的國家，希望能在冰層消退、新航運路線浮現時，在北極打造「冰上絲綢之路」。

另外，隨著北極海冰消融現象，讓穿越北極的運輸路線變得更簡單，也為開採石油與天然氣增加了新的可能性。根據北極航運數據，2013年至2023年間，在北極通行的船隻數量增加了37%。

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