海軍司令唐華罕見未陪同賴總統視導 傳與「海鯤」潛艦即將潛航有關

海鯤潛艦於7月3日完成第三次的浮航測試，目前移到乾塢進行各項檢測，近日將再出海執行潛航測試。（圖：台船提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統15日前往新北八里視導漢光41號演習，實地了解陸軍丶海軍相關單位演練實況，陪同總統視導的軍種司令為陸軍司令呂坤修上將，海軍則是由副司令馬群超中將，未見海軍司令唐華上將，引發軍政圈的關切。相關人士今天透露，唐華未陪同賴總統視導漢光操演，應是在南部有重要大事要處理確認。

相關人士研判，由於國造「海鯤」潛艦在歷經3次的浮航海試後，目前移到乾塢進行全艦水密測試及水下裝備檢整等，近日將會出塢並進行下一階段的「淺水潛航、深水潛航」等項目，唐華上將應是在「潛航」海測項目前，親自確認各項準備工作是否落實。

請繼續往下閱讀...

賴清德總統15日在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修、海軍副司令馬群超、國安會副秘書長劉得金、作戰區指揮官陳文星等人陪同下，前往新北八里視導漢光41號演習，實地了解相關單位演練實況。總統先後視導陸軍機步269旅機動指揮所、砲兵第21指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、53工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練。

由於賴總統在本月14日視導海軍防禦性布雷操演及實兵演練行動時，就是由海軍司令唐華、作戰區（8軍團）指揮官廖建興等人陪同，也因此，唐華未在15日陪同賴總統視導海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練一事，才會引起軍政圈的關切。

「海鯤」潛艦是在今年6月14 日在高雄港灣內實施航行測試，並於6月17日進行首次浮航測試，6月26日及7月3日分別完成第二次及第三次的浮航測試，目前則是移到乾塢內執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢查，並在施行外殼海生物清潔及塗裝作業後實施潛航測試。

相關人士說，潛航測試又分為「淺水潛航、深水潛航」階段。各階段安排數次海上測試，並依測試結果調校缺改並精進性能。潛航時將逐步增加測試深度，確保在測試安全條件下達成作戰任務需求，最後一階段則是戰鬥系統測試，將會射擊一枚操雷，驗證潛艦武器系統的效能。

賴總統在本月14日視導海軍防禦性布雷操演及實兵演練行動時，就是由海軍司令唐華（左三）、作戰區（8軍團）指揮官廖建興等人陪同。（圖：總統府）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法