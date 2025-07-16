美軍正式使用AI 馬斯克、谷歌、OpenAI、Anthropic各獲60億合約

圖為2025年3月21日，國防部長彼特·赫格塞斯（右）歡迎馬斯克來到五角大樓。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍近年積極導入AI協助處理各式國防程序和作戰行動，除了與Palantir進行高階數據分析與AI軟體服務之外，美國五角大廈近日也分別與OpenAI、Google、Anthropic，以及馬斯克的xAI分別簽訂2億美元的合約，用於開發和整合美軍的人工智慧工具。

星條旗報報導，五角大廈首席數位和人工智慧辦公室14日發布聲明表示，這些合作夥伴將會把尖端人工智慧引入戰爭並改進國防部的各種系統。其AI數位長表示，人工智慧的採用正在改變國防部以支持美軍士兵並保持對對手的戰略優勢。

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關於馬斯克的xAI，五角大廈表示，xAI是Grok for Government計畫更大規模推廣的一部分，向公共部門的各個層面開放AI工具。 除了2億美元的合約外，xAI的產品還可以通過聯邦總務署（GSA）計劃購買，該計劃允許每個聯邦政府部門、機構或辦公室訪問xAI產品。

xAI則表示，Grok for Government將幫助使用者「加速美國的發展」，使日常政府服務更快、更高效，並使用AI解決現有技術未解決的問題。

路透社則報導，美國政府已經與馬斯克的太空開發公司SpaceX簽訂了數份總價值220億美元（約新台幣6461.9億元）的合約。其中包括在烏克蘭提供星鏈網路服務和將敏感的情報衛星發射到太空。

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