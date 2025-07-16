美軍新王牌！B-21轟炸機「邊測邊打」2026上線

美國空軍的B-21匿蹤戰略轟炸機，在2022年12月首度公開，目前正在進行試飛。（圖 :美國空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Army Recognition》報導，美國空軍最新的B-21「突擊者」（B-21 Raider）匿蹤戰略轟炸機計畫迎來新里程碑。報導指出，首批投入測試的飛機將直接具備作戰能力，其中兩架預計於2026年展開相關測試，凸顯美軍急於將此新世代戰力投入使用的決心。

B-21計畫自始的目標，便是生產「具備作戰可用性」的測試機，而非傳統意義上的原型機。目前，已有三架B-21在愛德華茲空軍基地進行測試，其中一架負責飛行測試，另兩架則進行地面結構與系統整合評估。美國空軍的長期目標是採購「至少100架」B-21，用以在2030年代初期，全面取代現有的B-1與B-2轟炸機機隊。

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在預算方面，美國空軍2026財年為B-21計畫編列了高達103億美元的巨額資金，涵蓋採購、研發與基礎設施建設。其中，川普政府在今年六月提議的54億美元採購預算，更是比前政府的規劃提前了至少兩年，顯示其對此計畫的高度重視。

諾斯洛普．格魯曼公司（Northrop Grumman）正在加州棕櫚谷的空軍42號工廠進行生產。儘管該公司因調整生產流程以滿足增產，已承擔了近20億美元的累計虧損，但空軍方面認為，現有廠房與供應鏈足以應對增產需求，無須興建新工廠。目前的機密生產速率據信約為每年7至8架。

B-21不僅是傳統的長程打擊平台，它同時具備投射傳統與核子武器的「雙重能力」。它也將是美軍下一代「巨型鑽地彈」（NGP）的主要投放載台，此彈藥的開發，是在今年六月B-2轟炸機對伊朗核設施進行打擊後，為對付更堅固的地下目標而啟動的。

值得注意的是，澳洲也正重新考慮採購B-21的可能性，以彌補其「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）潛艦計畫的延遲。澳洲智庫認為，B-21能比核潛艦更快地提供長程打擊能力。儘管澳洲政府先前曾排除此選項，但近期的政策辯論顯示，此案可能重新被評估。

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