漢光41》模擬松機遭夜襲 第三作戰區反空機降操演刺針、標槍殲敵

陸戰66旅官兵使用FGM-148標槍飛彈對敵實施打擊。（軍聞社提供） 〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光41號演習」極限練兵進入第8天，第三作戰區今（16）日凌晨在松山機場執行反空（機）降作戰操演，在衛戍守備區內三軍部隊及航警局、松山分局等單位相互配合下，共同守護首都機場安全。

V-150甲車載運兵力進入防禦陣地。（軍聞社提供）33化兵群運用發煙車掩蔽我方部隊的機動部署。（軍聞社提供）漢光41號演習進入縱深防禦及持久作戰階段，第三作戰區今天模擬敵直升機編隊進行垂直突擊登陸，守備區內空軍、憲兵及陸戰隊官兵運用防空火網及火力對敵實施壓制；過程中，煙幕連運用煙幕遮障空降場，陸戰隊官兵攜帶人攜式刺針飛彈，配合基地周邊防空火力，對敵空中目標進行打擊。

第三作戰區執行反空（機）降作戰操演。（軍聞社提供）憲兵裝步第239營衛戍打擊部隊應援投入作戰。（軍聞社提供）此外，在夜幕低垂、大直河岸燈火映照之下，各守備部隊運用甲車、輪車及火砲等各式兵、火力，在相互配合中持續削弱敵戰力，共同殲滅進犯之敵，也驗證平日訓練成果，展現三軍部隊聯合作戰能力。

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