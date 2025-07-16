漢光41》CM11戰車開引擎蓋！第3作戰區「野戰搶修」以利持久作戰

CM11戰車吊開引擎蓋，準備執行搶修。（記者劉宇捷攝）〔記者劉宇捷／桃園報導〕國軍「漢光41號」實兵演習今日實施倒數第三天課目，依國防部的作戰進程想定，目前已進入縱深防衛作戰階段，也就是在城鎮間建立防線，陸軍裝甲部隊今日也在桃園高中執行野戰搶修工作，演練在戰時為受損車輛進行簡易保修，同時此地也擁有適合戰車休息整補的空間。值得注意的是，儘管適逢暑假，學校仍有不少學生與戰車一同活動，讓實兵操演兼具全民國防效益。

第三作戰區所屬裝甲584旅今日上午執行野戰搶修課目，並動用Ｍ88裝甲救濟車執行裝備吊掛。（記者劉宇捷攝）以國防部日前公布的狀況想定期程，今日為第三階段的縱深防禦、持久作戰與韌性演習，因此強調在國土內執行各式野戰任務與後勤措施。第三作戰區所屬的裝甲584旅，今日在桃園高中開設野戰修護場域，並模擬為CM11戰車執行野戰搶修工作，只見部隊使用M88裝甲救濟車做為吊具，協助將引擎頂蓋吊離，一旁則有4名官兵拉繩穩定，接著修護官兵上車，使用車載工具為引擎替換散熱風扇的葉片，完成簡易搶修工作。

官兵通力合作拆解戰車上的固定件，進行野戰搶修。（記者劉宇捷攝）據指出，此次執行野戰搶修的裝甲584旅，日前先抵達海濱執行了灘岸作戰，接續依命令後撤至內陸檢整戰力、執行持久作戰，並演練野戰後勤作為。此外，值得注意的是，當國軍部隊在執行實兵任務時，一旁仍有學生在活動及觀看，校方表態，這樣一邊執行漢光操演、一邊推廣全民國防，也是蠻有意義的一件事，校方樂見其成。

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