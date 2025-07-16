中科院3艘「快奇」無人艇齊亮相 下月精準彈藥射擊拚量產契機

中科院三艘「快奇」無人艇昨日起在蘇澳現蹤。（李忠衛授權提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院致力於「快奇」攻擊型無人艇研發與測試，並持續研製原型艇參與驗證，根據軍事迷觀察，近期有3艘「快奇」無人艇，在宜蘭蘇澳一字排開。據規劃，若「快奇」順利納入國軍8月海空精準彈藥射擊操演之列，通過驗證並納入特別預算，最快可望於明年啟動量產。

由於無人機、無人艇在烏俄戰場大放異彩，國防部去年、今年編列8億餘元預算執行「快奇專案」，由中科院與龍德造船合作，研發4艘可自殺攻擊的原型艇。中科院6月17日、18日在宜蘭蘇澳邀請國內、外共12家廠商參加公開展示，其中3家國內廠商參與動態性能展示，未來將彙整各廠商無人艇技術能力給各軍種，使軍種可提出符合需求的採購清單，同時取各家優勢建立公版控制系統與標準化模組。

中科院「快奇」無人艇先前已有2艘原型艇亮相，軍事迷李忠衛昨日則在蘇澳附近，直擊第三艘「快奇」無人艇的蹤跡。至於有無其他新的同型無人艇在日後亮相，並參加後續測試，尚待繼續觀察。

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由於政府計畫提出新的特別預算案，強化社會防衛韌性與不對稱戰力，無人機、無人艇都可望納入其中，據傳「快奇」無人艇可望於國軍下月實施的海空精準彈藥射擊之中亮相，若此次測試達標，後續啟動量產的可能性就相當高。



軍方人士日前說，無人艇實彈作戰驗證相當關鍵，若順利通過，就可列入國軍新一波軍購特別預算項目，最快明年可進入量產階段。

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