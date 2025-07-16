德國要買「泰風」！攻防一體飛彈系統劍指俄羅斯

美軍地面部隊部署Typhon中程飛彈系統組件準備裝載至C-17運輸機。Typhon系統整合SM-6防空飛彈與戰斧巡弋飛彈，可彈性部署於多域戰場，為美國陸軍提供介於戰術與高超音速武器之間的關鍵火力層級。（圖：美國國防部）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國正尋求大幅提升其中程打擊與防空能力。根據軍事網站《Army Recognition》報導，德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）14日訪問華盛頓時證實，德國已正式提交採購美國製地面飛彈系統「泰風」（Typhon，希臘神話怪物，又譯堤豐）陸基飛彈系統的請求，旨在反制俄羅斯已部署的飛彈戰力。

「泰風」系統由洛克希德．馬丁公司為美國陸軍開發，其最大特色在於「攻防一體」。它能發射射程高達2500公里的「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，也能發射射程約500公里的「標準六型」（SM-6）防空攔截彈。皮斯托瑞斯強調，儘管「戰斧」飛彈的射程理論上可深入俄羅斯領土，但該系統將「純粹用於防禦目的」。

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報導指，此項軍購案被視為德國在與英國等夥伴聯合開發的歐洲自製遠程飛彈服役前（預計需7至10年）的「過渡解決方案」。同時，這也反映了歐洲盟國為因應美國政策轉變，而積極提升自身防衛能力的趨勢。

在皮斯托瑞斯訪美期間，他也確認德國正準備向烏克蘭交付兩套「愛國者」（Patriot）防空系統。此舉與美國總統川普日前宣布的援烏新政一致，即由歐洲盟友直接出資向美國購買武器，再轉交給基輔。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）對此表示歡迎，稱這是向莫斯科施壓、促其進行和平談判的團結行動。

值得注意的是，美國已將同款「泰風」系統部署於印太地區的菲律賓，引發中國強烈抗議。如今德國也尋求引進，顯示該系統已成為美國強化全球盟友嚇阻能力、填補中程火力空缺的關鍵裝備。

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