警報響起一輛機車不知所措，警方立即上前協助女騎士，帶往緊急避難處所。（記者黃良傑攝）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄城鎮韌性演習今午（16日）13時30分響起警報，不僅人員、車輛管制，行駛於路面上的高雄輕軌，將暫停靠C5、C11、C18、C24、C30、C36，逆行方向為C3、C9、C16、C22、C28、C33等12站，軍警引導行人就近至捷運站、大樓地下室避難。

城鎮韌性演習分兩階段實施，第1階段為下午13時30分至14時，於13時30分發放警報，14時解除警報，期間全市實施人車疏散避難及交通管制；第2階段為下午14時至15時，警報解除後，民眾不受管制，由市府相關機關及人員實施戰災搶救、救濟站及急救站開設等實作演練。

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高雄城鎮韌性演習啟動，軍警引導民眾避難演練，軍警守在制高點戒護。（記者李惠洲攝）

高雄城鎮韌性演習啟動，軍警引導民眾避難演練，軍警人員守在制高點戒護。（記者李惠洲攝）

當警報響起一輛機車不知所措，警方立即上前協助女騎士，帶往緊急避難處所；高捷美麗島站乘客停止動作，集合抱頭蹲坐，等待演習結束。

高雄演習部分由副市長李懷仁擔任指揮官，調度軍警、民防等人力，演習視同作戰，目前尚無重大違規傳出。

警報響起民眾依避難規定，就近避難場所集中，抱頭避難、等待警報解除。（記者李惠洲攝）

警報響起捷運站乘客依避難規定，集中抱頭避難、等待警報解除。（記者黃良傑攝）

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