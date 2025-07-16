天降殺機！烏克蘭祭「天羅地網」反制俄無人機

在烏克蘭頓內次克地區的一條道路上，烏克蘭士兵們正合力架設巨大的防護網。隨著戰爭進入「無人機戰爭」的新階段，這種看似原始的「天羅地網」，已成為保護前線補給線與平民免於俄羅斯自殺式無人機攻擊的關鍵屏障。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在靠近烏克蘭東部頓內次克前線的小鎮多布羅皮利亞（Dobropillia），一輛被無人機擊中、引擎全毀的汽車殘骸，靜靜地躺在路邊。根據法新社16日報導，這個怵目驚心的場景，正解釋了為何烏克蘭正加緊趕工，在綿延數公里的前線補給道路上，架設起巨大的防護網。

隨著俄羅斯的入侵進入第4年，雙方都大量使用廉價、致命的自殺式無人機攻擊對方。為了反制，法新社記者目睹，烏軍士兵正在頓內次克地區的道路上，將綠色巨網架設在4公尺高的電線桿之間，形成一道「天羅地網」。

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27歲的工兵指揮官丹尼斯（Denis）解釋：「當無人機撞上這張網，它會發生短路，就無法攻擊車輛了。」他坦言，這場戰爭正轉變為一場「無人機戰爭」，他已有數名手下被這些第一人稱視角（FPV）無人機重傷。

事實上，這種「蜘蛛網」般的戰術並非烏克蘭獨有。俄羅斯國防部先前也曾引述士兵的說法，稱他們正在為「沒有羽毛的危險鳥兒」編織羅網。

然而，這種來自空中的威脅，並不僅限於軍事人員。距離前線約20公里的多布羅皮利亞鎮，如今也成為俄軍FPV無人機的目標。鎮上醫院院長巴布科夫（Vadym Babkov）痛陳，敵軍的FPV「既不放過醫護人員，也不放過平民」。由於道路尚未百分之百被防護網覆蓋，他的救護車必須繞遠路，這大大降低了傷患的存活機率。

當地居民奧爾加（Olga）說，小鎮的氛圍已變得「令人恐懼」，隔壁的店主才剛被無人機擊中，至今仍在昏迷。「我們現在對每一陣風都會嚇一跳，」她說，「我們就這樣日復一日地活著。」

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