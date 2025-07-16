鐵穹神話破功！伊朗用「笨方法」硬是打穿以色列天網

一枚伊朗飛彈墜毀於約旦河西岸的以色列屯墾區附近，見證這場戰爭中伊朗如何逐步穿透以色列的多層防空網。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕近期結束的以伊戰爭，為全球擁有先進飛彈防禦系統的國家，上了一堂殘酷的警世課。根據《華爾街日報》深度分析，在這場為期12天的衝突中，伊朗透過一場堪稱「戰場上的A/B測試」，成功找到了以色列多層防禦網的缺口，其突破成功率持續上升，證明了即使是世界上最精密的防禦系統，也並非無懈可擊。

以色列拉馬干（Ramat Gan）一處住宅大樓遭飛彈擊中受損，突顯伊朗調整戰術後的突破成效與防空漏洞風險。（美聯社）

報導指出，儘管以色列攔截了絕大多數來襲的飛彈與無人機，但德黑蘭在衝突中展現了驚人的學習能力。分析專家發現，伊朗逐漸從更多樣的內陸地點，發射更先進、射程更遠的飛彈，同時改變攻擊的時機與模式，以分散以色列的防禦系統。

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根據《華爾街日報》對華府與以色列智庫數據的分析，這套戰術取得了顯著成效。在衝突前半段，伊朗飛彈的突破率約為8%；到了後半段，此數字已翻倍至16%。最成功的一次攻擊發生在停火前兩天的6月22日，當天發射的27枚飛彈中，竟有10枚成功擊中以色列目標。

美國智庫「蘭德公司」（RAND）資深政治學者科恩（Raphael Cohen）坦言：「任何飛彈防禦系統，即使像以色列這樣精密，最終都會出現漏洞。」他認為，防空系統的關鍵，不在於任何單一層的完美無缺，而在於多層攔截的「累積效應」。

這場衝突的結果，也對美國本土的防禦計畫構成挑戰。川普總統1月簽署行政命令，計畫開發名為「金穹」（Golden Dome）的飛彈防禦系統。但分析指出，美國幅員遠比以色列遼闊，防禦難度將呈指數級增長。

正如以色列國家安全研究所（INSS）的飛彈防禦專家卡利斯基（Yehoshua Kalisky）所總結的：「我們雙方都在一條學習曲線上。」更令人擔憂的是，伊朗此次成功的戰術演化，未來是否會被其他行為者如胡塞組織、真主黨、甚至北韓所複製，將是全球安全面臨的下一個嚴峻課題。

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