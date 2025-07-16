漢光41號演習近尾聲 軍方新式裝備部隊頻亮相 民眾仍是「霧裡看花」

圖為憲兵裝步第239營衛戍區打擊部隊今清晨應援投入松機反空機降作戰。（圖取自軍聞社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為期10天9夜的漢光41號演習近入尾聲，即將於18日結束，維持無劇本演練，本次漢光在新式武器裝備上充滿亮點，軍方也不斷釋出新式裝備消息；防衛韌性演習則較往年有更多想定條件，公共場所設施接受管制配合疏散等。不過，本次演習雖被全台民眾目擊「遍地開花」，但對演習本身卻仍是「霧裡看花」。

雖然本次演習，國防部從高層到基層，皆已做好備戰準備，基層唯一不確定的就是「狀況何時出現」，對於狀況出現後的應處作為，其實都熟捻於心。

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熟悉軍事演訓的退役軍官指出，從國防部外來看，國防部對於演習的軍事戰略溝通，則是差強人意。首先，國防部於本次漢光新增敵軍對台遂行灰色地帶襲擾，讓大眾以為國軍會針對敵軍於戰前動員階段，對我進行的各式認知操作、境內滲透破壞等進行因應，但國防部公開的國軍應對作為，依舊是老套的海軍艦艇出港疏泊戰力保存、後備部隊動員，地面部隊駛入戰術位置等，僅重點強調各步兵旅臨戰訓練、物力等員處置等，看不出與往年演習的差異，國防部也無法藉此向國人說明所謂的「灰色地帶襲擾」的「威脅主體」為何。

其次，本次演習延續去年「無劇本」演練，並取消紅軍對抗，其效應在今年特別明顯。例如，在阻絕設施設置演練，除了軍方向媒體公開的行程，部分部隊是行進至戰術位置「擺而不設」；甚至在14日縱深作戰階段，國防部還公開206旅「臨戰訓練」，令人不解實際演習進程。

另外，總統賴清德曾說今年城鎮韌性演習，以「不依賴國軍支援方式、參考國際最新的經驗設計，跟漢光演習能夠有所區隔，而又能相互支援呼應」，這兩個不清不明的演習關係，已在本次漢光演習中暴露致命缺點。也就是在島上縱深作戰階段，官兵在城鎮不斷遲滯敵軍推進，想定情況內卻不見烏克蘭那樣，有任何民眾因任何不可抗力因素出現於戰場街道，國軍無須負「掩護民眾」之責；政府機關也未見有協助民眾撤離戰區之作為，僅疏散民眾進入避難所。

甚至，在今年漢光中，後勤程序進行最差者，就當屬後備部隊，不僅動員作業全程皆以紙本進行，還要實體個別傳呼人力，網路作業空有程序擺設，幕僚人員皆一式兩份重複作業，並未考慮召員戶籍地遭毀，或者召集區域淪陷如何動員等問題，更未解決韌性演習與漢光演習雙頭馬車的問題，也就是召員要向機關報到還是軍隊報到的問題。倘若行之有年的後備系統，仍就以紙本作業，個別通知令達傳呼，如何能期待政府機關快速聯絡企業、機構及人民，行政院各部會皆有共同圖像。

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