獨家》漢光41重頭戲 模擬美軍大型運輸艦抵花蓮 載運軍需物資增援

海軍旭海艦模擬美軍運輸艦增援我國，泊靠花蓮港卸載重要物資。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕「漢光41號」演習，軍方今天低調出動海軍旭海號船塢登陸艦（LSD-193），模擬演練美軍大型運輸艦在航空母艦戰鬥群護送下，駛入我國航空識別區後，由空、海軍護航下駛入花蓮港，裝卸重要的軍需及相關物資，由於事涉敏感，全程相當低調。

據指出，去年漢光40號演習時，原即規劃演練如何因應美軍大型運輸艦運輸軍用及重要物資，在共軍對台展開攻擊後，在東部海域打開一條運輸走廊，由美軍運輸艦直接增援我國，但因去年漢光演習因颱風警報提早結束，延至今年才低調演練。

請繼續往下閱讀...

旭海艦今天上午6時許駛入花蓮港，隨即展開模擬重要物資卸載作業，花蓮外海由2艘沱江級巡邏艦警戒，陸軍花東防衛指揮部並出動防空連及機步營負責花蓮港空域及周邊警戒，官兵對於演練科目相當低調，經過約6小時完成物資卸載作業及油料整補後，中午12時許，模擬美軍運輸艦的旭海艦駛離花蓮港。

海軍旭海艦模擬美軍增援，完成物資卸載後駛離花蓮港。（讀者提供）

官員透露，事實上在國防部的規劃中，美軍物資增援我國，不一定由軍艦運送，想定中也有以民用船舶載運的選項，未來兩岸一旦發生戰事，美軍能夠支援及受到威脅最小的就是花蓮港，因此這項演練格外重要。

1963年（民國52年）9月1日，花蓮港開放為國際港，在一連串慶祝活動的系列照片中，港內就可以看見美國國旗與太平洋艦隊出現，當時美軍前來慶賀花蓮港開放為國際商港。中華民國與美國在1979年（民國68年）斷交前，一直保持友好關係，而花蓮港開放為國際港時仍在斷交前，因此美國也有出席參與慶祝，照片中也可看見許多民眾來觀看慶祝典禮與活動。

民國50年代，臺美建交且已經簽訂《中美共同防禦條約》，美軍固定駐紮於臺北、桃園、新竹、嘉義、臺南、高雄等地營區，並會在重大節日如國慶日之時，讓軍艦巡迴展示於臺灣各大港口，前方的挖泥船來自美援，當時花蓮港港口擴建工程正開始，這艘美援的挖泥船，正好派上用場。

旭海號船塢登陸艦（LSD-193）是海軍的船塢登陸艦，隸屬於海軍一五一艦隊。旭海艦於美國海軍服役時的艦名為彭薩科拉（Pensacola, LSD-38），參與過波斯灣戰爭、銀色覺醒行動與科索沃戰爭，並獲得美國海軍功績單位嘉獎與兩枚海軍功勳單位獎章。

美軍在1960年代，即已在花蓮港出現並開放參觀。（取自國家文化記憶庫）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法