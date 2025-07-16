與胡塞武裝有關經銷商 在X和WhatsApp上大賣武器

與胡塞武裝有關經銷商，在X和WhatsApp上出售武器。（擷取自X）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕總部位於華盛頓特區的科技透明計畫（TTP）在報告表示，發現與胡塞武裝有關的軍火商在X和WhatsApp平台上公出售武器。

根據《衛報》報導，TTP發現130個葉門X帳號和67個WhatsApp帳戶，出售威力強大的步槍、榴彈發射器和其他軍事裝備。許多軍火商出售疑似美國製造的武器，其中一些標有「美國政府財產」字樣，還有一些西方軍事武器帶有「北約」字樣。

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這些X帳號超過一半顯示其所在地是胡塞武裝控制的葉門首都沙那，其中許多帳號定期分享支援胡塞武裝內容。其他帳號則出售有胡塞武裝標誌的貨櫃武器，標誌上還寫著「真主至大，美國滅亡，以色列滅亡，猶太人遭詛咒，伊斯蘭勝利」。

報告沒有具體說明軍火商客戶，但考慮到武器價格昂貴，一些步槍售價高達1萬美元（約29萬台幣），買家很可能是其他武裝分子。

雖X和Meta都禁止在其平台上進行軍火交易，但許多軍火商都是X Premium訂閱用戶和WhatsApp Business用戶。TTP主管保羅（Katie Paul）表示，在某些情況下這些公司可能通過違反自身政策獲利，從而給美國國家安全帶來風險。

值得注意的是，一些軍火商在X上與特斯拉執行長馬斯克進行互動。馬斯克2023年9月發布一部自己使用巴雷特狙擊步槍射擊的影片，隨後3名軍火商回復他並宣傳槍枝。

針對TTP報告，《衛報》聯繫了X，但X拒絕對TTP調查結果發表評論。

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