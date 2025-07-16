高雄城鎮韌性演習模擬戰災丶核生化污染 強化防空避難逼真

高雄城鎮韌性演習模擬戰災核災，過程相當逼真。（記者李惠洲攝）

〔記者黃良傑、李惠洲／高雄報導〕高雄今（16）日實施城鎮韌性演習，分兩階段實施，第2階段「戰災搶救演練」於下午14時起，一直到15點結束，主要在台灣電力公司高屏供電區營運處、高市十全國小進行救濟站、急救站演練。

現場模擬發生戰爭、核災等緊急災害，假想遇到可疑的化學武器，或核災害等放射性污染，消防局出動化學災害處理車，相關單位立即成立前進指揮所，通報核安管理中心，協助受害民眾就醫與防護，同時協助交通疏導工作。

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高雄城鎮韌性演習模擬戰災核災，假想台電發生火警，進行疏散與滅火行動。（記者李惠洲攝）

演習重頭戲假想台電遭攻擊及發生火災，配電室發生火警災害，以及民眾逃生跌倒受傷，為避免火勢延燒至光電室，台電公司滅火班立刻動員，展開初期滅火控制火勢，過程十分逼真。

高市副市長李懷仁表示，高雄市2025城鎮韌性防空演習圓滿完成，感謝軍方和市府團隊辛苦預演，以及進入演習時的付出，他強調，希望透過本次演習，讓民眾熟悉防空疏散避難，並透過事前宣導加強民眾防災避難意識。

此外，市府也藉由官網、官方LINE或警政，服務APP，讓民眾對於防空疏散避難設施能充分認知及查詢運用，期盼透過韌性演習，讓國人都有「以最壞想定、做最好準備」的發想，能不斷滾動式修正、精進防空疏散避難作為，確保市民生命財產安全，也透過不斷地演練，檢視應變資源的整備，展現市政一體、精進公私協作，以作為持續強化城市韌性的重要依據。

高雄城鎮韌性演習模擬戰災核災，假想民眾受傷送醫，過程十分逼真。（記者李惠洲攝）

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