印尼試飛員首度駕駛KF-21戰機！ 新電子戰原型機完成高難度試飛

印尼籍試飛員上（6）月27日首次登上KF-21戰機，親自駕駛該機進行了飛行測試；而最新的6號原型機（如圖），也證實完成了一系列為作戰準備的高難度試飛。（圖片擷取自KAI網站）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕韓國最快明年將獲得國產KF-21新型戰機，而該機實際上也是與印尼合作共同開發，因此印尼試飛員日前也遠赴韓國進行飛行測試，這是印尼籍飛行員首次駕駛KF-21！此外，韓國KF-21的最新第6原型機，也傳出完成了一系列雷達整合與姿態校準的高難度試飛任務，亦包括空對空射擊和武器分離試驗，向投入空戰邁出重要一步。

綜合外媒報道，試飛員里戈納德（Ferrel Rigonald ）上校在上（6）月27日上午首次登上KF-21戰機，並在韓國試飛員的同乘下，親自駕駛該機進行了飛行測試，成為第一位飛行該機的印尼籍飛行員！印尼國防部表示，這是「歷史性的里程碑」，他駕駛該機在20000英呎的高空進行了一小時的空中測試；此次飛行象徵了印尼對第四代半戰機的測試和研發過程，做出了直接貢獻。

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事實上，印尼是韓國KF-21戰機的唯一合作開發夥伴，KF-21是韓國的型號，而在印尼該機目前則被稱為IF-X。印尼軍方表示，空軍飛行員參與了KF-21的飛行測試，體現了新的技術的轉移與對國防人才的能力提升。

Indonesian Air Force （TNI AU） test pilot, Colonel Ferrel Rigonald @FRigonald61799, conducted the maiden flight of the KF-21 prototype from the front cockpit, accompanied by KAI pilot Koh Hwi Seok in the rear cockpit. pic.twitter.com/t4Iia2cAJQ — OSINT Analyst （@RANOSINT） July 3, 2025

另外，韓國航空工業公司（KAI）人士近日證實，KF-21的最新第6架原型機，已在上個月進行了一系列高難度的自動姿態校正與雷達整合測試，包括空對空射擊和武器分離試驗，向作戰準備邁出重要一步。報導也引述試飛員說明，6號機是KAI公司測試先進電子戰系統的核心，而每架原型機都被賦予各自不同的驗證項目，以加速整體開發。

KAI預估，明年初能完成Block 1的開發階段，增強版的Block 2也將緊隨其後；而據該公司統計，KF-21目前已累積飛行超過1300架次，佔Block 1總計畫飛行測試的約70%。

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