印尼試飛員首度駕駛KF-21戰機！ 新電子戰原型機完成高難度試飛

印尼籍試飛員上(6)月27日首次登上KF-21戰機,親自駕駛該機進行了飛行測試;而最新的6號原型機(如圖),也證實完成了一系列為作戰準備的高難度試飛。(圖片擷取自KAI網站)

劉宇捷/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕韓國最快明年將獲得國產KF-21新型戰機,而該機實際上也是與印尼合作共同開發,因此印尼試飛員日前也遠赴韓國進行飛行測試,這是印尼籍飛行員首次駕駛KF-21!此外,韓國KF-21的最新第6原型機,也傳出完成了一系列雷達整合與姿態校準的高難度試飛任務,亦包括空對空射擊和武器分離試驗,向投入空戰邁出重要一步。

綜合外媒報道,試飛員里戈納德(Ferrel Rigonald )上校在上(6)月27日上午首次登上KF-21戰機,並在韓國試飛員的同乘下,親自駕駛該機進行了飛行測試,成為第一位飛行該機的印尼籍飛行員!印尼國防部表示,這是「歷史性的里程碑」,他駕駛該機在20000英呎的高空進行了一小時的空中測試;此次飛行象徵了印尼對第四代半戰機的測試和研發過程,做出了直接貢獻。

事實上,印尼是韓國KF-21戰機的唯一合作開發夥伴,KF-21是韓國的型號,而在印尼該機目前則被稱為IF-X。印尼軍方表示,空軍飛行員參與了KF-21的飛行測試,體現了新的技術的轉移與對國防人才的能力提升。

Indonesian Air Force (TNI AU) test pilot, Colonel Ferrel Rigonald @FRigonald61799, conducted the maiden flight of the KF-21 prototype from the front cockpit, accompanied by KAI pilot Koh Hwi Seok in the rear cockpit. pic.twitter.com/t4Iia2cAJQ