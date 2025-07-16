共軍「聯合戰備警巡」 日本偵獲無人機、運-9飛我東部外海

7月15日被日方偵獲在與那國島南方、我國東部外海徘徊的運-9偵察機。（日本防衛省統合幕僚監部）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍「漢光41號」演習持續進行中，各作戰區持續依作戰進程進行臨戰訓練，但解放軍今（16）早仍出動30餘架軍機、假藉「聯合戰備警巡」名義襲擾我海、空域；而在昨（15）天下午，東部外海就有無人機、運-9偵察機遭日本防衛省偵獲，由於航行動態逼近我花東、宜蘭和基隆外海，也引發外界對其探查我國漢光演習情形的質疑。

防衛省統合幕僚監部15日報告指出，當日下午在日本與那國島、台灣之間偵獲無人機、運-9偵察機各一架，根據航跡圖顯示，無人機一路從台東蘭嶼、綠島外海，向北飛越花蓮、宜蘭甚至是基隆周邊海域，運-9偵察機則是在飛越宮古水道後，於與那國島南方繞行，最後再循原路返回東海海域；而這兩架共機的動態，也在國防部今早的例行報告中獲得證實。

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國防部表示，16日上午6時止的過去24小時間，共偵獲解放軍軍機18架次、其中6架次逾越海峽中線，搭配共艦7艘、公務船2艘在我海、空域襲擾。而在東部外海的無人機、輔戰機，即為日方偵獲中共軍機。（國防部提供）

而在13日，防衛省才在我國東北部偵獲一架解放軍無人機，且航跡圖顯示該機特意在宜蘭、與那國島間盤旋後，才向北朝東海遠離，期間，日本航空自衛隊緊急出動戰鬥機升空予以監控。

無獨有偶，國防部稍早又表示，解放軍殲-16、空警-500 等各型主、輔戰機及無人機計 38 架次，自上午8時起陸續出海活動，以「聯合戰備警巡」名義配合共艦襲擾我海、空域；其中 28 架次更逾越中線及其延伸線，在我中部、西南空域航行，全程動態皆由國軍以聯合情監偵手段掌握，檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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