珍珠港事件後寫的！日本福島首次公開山本五十六親筆信

日本海軍聯合艦隊司令長官山本五十六。（法新社檔案照）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本海軍聯合艦隊司令長官山本五十六在珍珠港事件後不久，寫了兩封信寄給位於福島縣會津若松市妻子娘家，這兩封信件本月將首次在福島公開。在日本攻擊美國珍珠港成功、引爆太平洋戰爭後，山本在信中提及「真正的戰爭還在後頭」，展現他對戰局的分析能力。福島縣立博物館也表示，這是非常珍貴的歷史資料。

根據《NHK》報導，山本五十六寄給妻子娘家的兩封信件，分別於1942年1月與4月撰寫，由山本家族後代提供給福島縣立博物館，作為日本終戰80年紀念特展的展品。該展覽將於7月19日開幕。

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據報導，山本五十六其中一封信在1942年1月13日於長門號戰艦上所寫。他在信中報告近況：「身為軍人，臨近退休卻肩負重任。」即使當時日本國內因珍珠港攻擊成功而士氣高昂，山本卻冷靜指出：「初戰的勝利，是因敵國（指美國）鬆懈與失誤所得的小成果，真正的戰爭當然是從現在才開始。」

另一封信則於同年4月在大和號戰艦上所寫，內容較偏向私領域。山本對家人代為掃墓表達感謝，並提及：「若這場戰爭結束時我還活著，我希望能親自前往掃墓。」

然而，山本五十六在寫了這兩封信後約一年，也就是1943年4月左右搭乘軍用飛機，在所羅門群島上空遭美軍戰機擊落而戰死。

報導指出，山本為人所知之處，在於他深知日、美國力差距，曾堅決反對開戰。福島縣立博物館指出，這兩封信反映山本在戰爭初期仍能冷靜分析戰局，具高度歷史價值。

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