屏東城鎮韌性防空演習落幕 民眾配合度待加強

屏東縣長周春米視察屏東火車站情況。（記者葉永騫攝）〔記者葉永騫／屏東報導〕南部地區「2025城鎮韌性（防空）演習」今日下午1點半開始實施30分鐘，屏東縣長周春米進行視導，多數民眾配合演習，道路也都淨空，但部分的超商仍然燈火通明，民眾也坐在窗戶旁。周春米提醒，民眾要配合演習，落實防災能力。

超商民眾無視演習進行中。（記者葉永騫攝）屏東縣這次演練為模擬敵軍空襲屏東市，臺鐵屏東車站建物遭炸受損並引發火災，防護團即時啟動搶救機制，包含建築倒塌搜救、初步火勢控制、現場急救與傷患後送，縣府社政、消防、衛生、警察等相關局處迅速介入支援，於公館國小設立「臨時收容救濟站」與「急救站」，完整展現跨部門聯防應變能力，以及臨場應變的冷靜與守紀律。

臨時收容救濟站設置物資發放區。（記者葉永騫攝）周春米表示，在視察看到有些民眾沒有進行避難，也不斷的提醒民眾配合，而這次演練驗證縣府災防機制的即時性與整合性，也展現屏東縣民的高度配合與防災意識。她感謝鄉親的參與與支持，讓演習順利圓滿，透過平時反覆演練與宣導，才能在真實災變發生時冷靜應對，保護自己與他人生命財產安全。

屏東縣警察局指出，屏東縣防空避難所共有1665處，可容納96萬5571人，達全縣人口數的1.22倍，提供縣民充足防護設施。

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