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數位轟炸！烏國駭客侵入俄羅斯無人機製造商 摧毀大量技術資料
烏克蘭情報單位網路安全演習時的系統畫面。（法新社檔案照）
〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭媒體15日報導，烏國國防情報總局（HUR）突襲俄羅斯一家大型無人機製造商，摧毀47TB（terabyte，約4萬7000GB）的資料，並造成工廠網路和生產鏈停擺。
烏國媒體RBC-Ukraine、Mezha 15日報導，國防情報總局內部消息人士透露，該局網路專家執行了項針對俄國「加斯卡整合」（Gaskar Integration）公司的攻擊行動，滲透進入該公司內部系統，取得多達47TB與俄國無人機製造相關技術資料，並將這些資料加以摧毀。
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以捍衛烏國獨立和領土完整為宗旨的「烏克蘭網路聯盟」（Ukrainian Cyber Alliance）、以及挺烏駭客團體「黑貓頭鷹」（Black Owl），也參與了這項行動。國防情報總局網路專家在攻擊行動中，拿到完整的無人機生產技術文件，已將文件交給國防部專家進一步研究。
Gaskar Integration是俄羅斯軍隊使用的無人機，最大供應商之一。消息人士說，該公司多部伺服器上的所有資料都已被毀，當中10TB是備份檔。
此外，這項行動也取得該公司的員工人事資料，並造成公司網路斷線、生產與會計軟體當機、研發中心癱瘓，以及工廠電子門禁鎖死，迫使工廠停擺、員工只能經由緊急出口疏散。
這項行動凸顯網路戰在持續已3年的烏俄戰爭中，扮演愈加重要角色。今年6月，烏國情報單位也攻擊俄國國營「俄羅斯鐵路公司」（Russian Railways）網路系統，癱瘓官網；同月烏國駭客攻擊俄國西伯利亞地區主要網路服務提供商Orion電信公司系統。