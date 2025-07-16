【影】強化波海戰略嚇阻 愛沙尼亞「海馬士」首度實彈射擊

2022年向美採購6套海馬士多管火箭系統的愛沙尼亞，日前在美方協助下，在國土境內成功實施首次實彈射擊，強化戰術精準打擊能量。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕我國向美採購「海馬士」多管火箭系統，首批11套去年抵台後，經換裝訓練後總算在本月初成軍，並投入漢光41號演習，強化軍團砲兵機動打擊能量；而在地緣政治緊繃的北歐波羅的海，日前也出現該裝備進駐並實際運作的身影。與我國同樣向美採購該系統的愛沙尼亞，過去2年在美軍協訓下，順利在該國執行首度實彈射擊，強化戰略嚇阻。

愛沙尼亞是在2022年7月獲美方同意出售6套M142海馬斯多管火箭系統，原始報價含彈藥、通訊、訓練與後勤支援在內，共5億美元；愛國「國防採購中心」同年12月簽約時，合約金額則降到2億美元整（新台幣64.56億元）。全案從公告、簽約到交付僅費時兩年半，並有望在三年內形成戰力，強化北約東翼邊防，強化對俄軍部隊的戰略嚇阻。

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美軍《星條旗報》14日報導指出，愛國在確定採購6套海馬士系統後，隔（2023）年起即由美國陸軍組建的「沃特」特遣隊（Task Force Volt，愛沙尼亞文「勝利」之意）進行培訓，建立系統操作能力，並於日前由美陸軍第75野戰砲兵旅等單位協助下，在該國沿岸地區完成首次實彈射擊，並成為首個裝備並部署「海馬士」的波羅的海國家。

位於北歐地區的波羅的海，左鄰瑞典、芬蘭，南靠立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，並在東面緊鄰白俄羅斯與俄羅斯，其當前地緣威脅不下於仍在戰爭狀態的烏克蘭；而在去（2024）年11月，該地區更傳出海底電纜遭蓄意破壞，引發北約組織關切。因此，此次海馬士系統實彈射擊，對該地區的局勢穩定具有重大意義。

國防部去（2024）年選派陸軍官兵赴美接受「海馬斯」系統換裝訓練，相關訓練情形無意間在美軍官方社群公開；從照片可見，陸軍受訓人員當時正巧就與羅馬尼亞、愛沙尼亞兩國人員一同受訓，更擺出國旗和海馬斯飛彈車合影。（美國陸軍「Critz Hall, Fort Sill, OK」官方Facebook）

值得一提的是，已在俄烏戰爭驗證作戰性能的「海馬士」系統，後續也將繼愛國之後，接由立陶宛、拉脫維亞陸續接收，共同強化波羅的海嚇阻戰力。

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