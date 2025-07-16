加快援烏力道！ 川普：愛國者飛彈已經在路上了

在德國接受愛國者飛彈操作訓練的烏克蘭軍隊。（路透檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普宣布透過北大西洋公約組織（NATO），加速援助烏克蘭武器後兩天，川普16日表示，要送到烏克蘭的愛國者飛彈已經在路上了。

《基輔獨立報》16日報導，川普16日在華府近郊馬里蘭州安德魯聯合基地，被記者問到愛國者飛彈和其他武器的交付事宜，他說，「它們已經在運送途中」。川普表示，這批飛彈由德國交付，之後德國會補充（庫存），美國都會獲得全額付款」。

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這項消息時值烏國正在等待美國等盟國，提供更多有關經由軍售北約援烏武器的細節。英國《衛報》15日報導，川普14日在白宮與北約秘書長呂特（Mark Rutte）的會面中提到，有一個國家準備好立即提供「17個愛國者」，但是未透露是哪一國。

烏國國防情報總局（HUR）副局長史基比茨基（Vadym Skibitskyi）表示，不清楚川普此話何意，有可能指的是攔截飛彈、發射器、或者包含多具發射器和雷達與控制系統的一整套，「如果是說一整套，17是一個很大的數字；若是指發射器，就有可能」。

史基比茨基說，德國已同意提供烏國2套愛國者，第3套來自荷蘭捐贈，美國政府和五角大廈將提供進一步詳細內容。

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