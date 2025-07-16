漢光41》嚴防共軍淡水登陸 關指部鋼刺蝟、雲豹甲車阻敵演練

國軍第三作戰區16日在新北淡水地區實施縱深防禦逐次抵抗演練，關指部出動CM34雲豹甲車實施戰術機動。（第三作戰區提供）

〔記者陳治程／台北報導〕「漢光41號」演習進入第8天，國軍各作戰區部隊皆進入戰術後撤的縱深防禦階段，想定解放軍自灘岸登陸，運用優勢火力持續推進戰線。繼機步269旅聯兵營昨（15）日在淡水河左岸的八里街區進行操演，彼岸的關指部官兵也在淡水沙崙一帶展開「縱深防禦逐次抵抗」演練，除在淡海新市鎮一帶道路阻絕工事，也出動CM34雲豹甲車在輕軌周遭機動、警戒，阻止登陸敵軍推進後搶佔交通設施，強化部隊持久戰力。

關指部工兵部隊運用鋼刺蝟及蛇腹型鐵絲網設置阻絕工事，遲滯並阻止登陸敵軍向前進推。（第三作戰區提供）

駐守新北淡水河口東岸的陸軍關渡地區指揮部（簡稱關指部），今（16）日上午在淡水沙崙周邊展開縱深防禦作戰，模擬解放軍登陸部隊持續上岸，作戰部隊實施逐次抵抗。期間，關指部官兵先在淡海輕軌捷運站周邊設置鋼刺蝟、蛇腹型鐵絲網等阻絕設施，並出動CM-34雲豹30鏈砲甲車，在輕軌沿線、濱海路、沙崙路等地進行戰術機動，演練抵抗戰鬥、逆襲火力支援等任務，並在交互掩護下轉進，為部隊爭取後續應對契機。

請繼續往下閱讀...

為遂行縱深防禦，關指部官兵以交互掩護方式轉進至次一抵抗陣地繼續進行戰鬥。防禦陣地與對向的淡海輕軌、乘客形成對比。（第三作戰區提供）

淡水河口長年以來是國軍防衛作戰的核心要地，解放軍船團能自此長驅直入，直搗北市政經中樞，而關指部便是常駐於此的主戰部隊；而繼桃園的機步269旅進駐近台北港、台61線的八里街區後，河道彼岸的關指部也出動兵力及阻絕設施，嚴防解放軍登陸後持續推進，甚至進一步佔領輕軌、捷運等公共交通設施，創造機動作戰優勢。

關指部官兵手持裝有T85榴彈發射器的T91戰鬥步槍，交互掩護部隊方式轉換至次一抵抗陣地。（第三作戰區提供）

國軍第三作戰區表示，為確保中樞要域安全，單位持續進行各項作戰演練，強化部隊快速反應與機動部署能力，確保國家安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法