北部7縣市13:30防空演習！捷運、台鐵、高鐵照常行駛「只進不出」

北部7縣市城鎮韌性防空演習17日下午1時30分至2時發放警報，同步實施「車停、人就地疏散」防空疏散避難演練。（資料照，記者羅國嘉攝）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「城鎮韌性防空演習」今天（17日）將在北部地區舉行，台北市、新北市、宜蘭縣、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市等7縣市預定下午1點30分至2點警報發放；警報期間未配合管制及演練，經勸導仍拒絕，將視違規情形依民防法處3萬至15萬元罰鍰。

配合國軍漢光41號演習，今年「城鎮韌性防空演習」採「分區異時」方式演練，前天由中部4縣市率先舉行，昨天在南部高、屏兩縣，今天輪到北部7縣市，明天將在東部及外離島實施。

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演習期間將發放警報，屆時會發放「1長音、2短音」的警報聲，且重複3次，演習期間公共運輸也要配合管制；在戶外行走的行人聽到防空警報應立即就近進入地下道或防空避難設施。

台北捷運、桃園機場捷運、貓空纜車、高鐵、台鐵及高速公路正常運作，但出站與下交流道旅客仍應配合避難指示，車站「只進不出」；新北市藍色公路船舶靠岸後，乘客與碼頭人員也需依指示疏散；YouBike公共自行車將暫停借車、僅提供還車服務；行駛中車輛須停靠路邊或公車站，公車乘客與駕駛均應下車疏散，演習後返回原車續搭可免刷卡，避免溢扣；經桃園機場出境旅客請提早到機場，相關作業及班機起降不受影響。



城鎮韌性防空演習今天移師北部，在台北市、新北市、宜蘭縣、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市等7縣市舉行，預定下午1點30分至2點發放警報。（圖擷取自臉書「NPA署長室」）

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