俄派出400架無人機襲烏4座城市 至少15人受傷

俄羅斯16日夜間出動400架無人機襲擊烏克蘭4座城市。（法新社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕烏克蘭官員聲稱，俄羅斯16日夜間出動400架無人機襲擊烏克蘭4座城市，主要針對目標為能源基礎設施，至少有15人因此波攻勢受傷。

根據《美聯社》報導，俄羅斯在夜間發射400架無人機和誘餌無人機，以及1枚彈道飛彈。空襲目標分別為哈爾科夫東北部、克利福洛（ Kryvyi Rih）、文尼察（Vinnytsia）和敖德薩。

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烏克蘭總統澤倫斯基示，俄羅斯不會改變攻擊烏克蘭戰略，烏克蘭需要系統性加強防禦，例如強化防空、增加攔截彈數量等，以打擊俄羅斯恐怖行為。

俄羅斯此次攻擊行動，發生在美國設定的俄羅斯需達成和平協議的最終期限前。美國總統川普要求俄羅斯在9月2日前與烏克蘭達成和平協議，否則美國可能對俄羅斯實施嚴厲經濟制裁。

對於川普設定的期限，一些美國議員和歐洲政府官員認為，50天期限可能讓俄羅斯有機會在結束戰鬥前佔領更多烏克蘭領土。事實上近幾個月來，美國向俄羅斯總統普廷發出的其他最後通牒，都未能說服他停止侵略烏克蘭。聯合國聲稱，數萬名士兵在烏俄戰爭中喪生，還有1.2萬名烏克蘭平民亡於俄羅斯發動的猛烈攻擊。

另外俄羅斯和烏克蘭代表團可能舉行的第三輪直接和平談判尚未公開確定日期，前兩輪談判除交換囚犯外未取得任何進展。

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