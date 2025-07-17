漢光41》DAY9 北部城鎮韌性演習 陸航直升機野戰「熱加油」整補

漢光41號演習進入第9天，目前想定模擬解放軍登陸推進，我軍在縱深防禦作戰下，進行裝備搶修、整補再戰的持續能力；與此同時，北部地區也將想定敵方空襲，實施半小時的防空避難演習。（本報統整；記者陳治程製圖）

首次上稿：07-17 10:27

更新時間：07-17 10:46（演練課目更新）

〔記者陳治程／台北報導〕漢光41號演習進入第9天，國軍各作戰區部隊已進入解放軍登陸、持續運用兵力及火力向陸上城鎮推進的階段，同時也想定敵軍持續朝雙北政經中樞前進，我軍在縱深防禦、逐次抵抗下，對既有裝備進行搶修、整補，以重返戰鬥的後勤作為。因此，今日演訓科目泰半集中於桃園以北，考驗此區主戰部隊應對狀況的指揮程序和處置能力。

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據掌握，分別駐守中部、北部的陸軍航空601、602旅，今（17）日上午將於東勢、樹林一帶擇處進行野戰熱加油，演練戰時油料整補，遂行再次戰鬥。

而在今天下午，全國最後一場、也是最具指標性的「城鎮韌性演習」將在北部地區登場，延續前數日中、南部相同演習慣例，下午1時30分空襲警報響起後，街道上車輛將全數停止，不得開動，且行人皆須就地尋找建築物避難，並進入防空場所，配合實施演練，模擬敵軍空中兵力襲擊城市，政府以最快速度安置民眾，最大化保障安全。

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