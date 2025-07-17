漢光41》國軍偵獲中國67機艦擾台 嚴密監控應處

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光41號」演習進入第9天，國防部今（17）日上午公布，昨（16）日上午6時至今上午6時止，國軍偵獲中共軍機58架次，其中逾越海峽中線進入北部、中部、西南及東部空域45架次、軍艦9艘及1艘公務船，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

據國防部公布圖資，解放軍自昨上午8時05分至今日凌晨3時25分、昨晨6時至晚間9時50分、上午7時至晚上8時50分等三個時段，合計出動58架次主、輔戰機及無人機擾台。其中45架次逾越中線，騷擾我北部、西部及東南及南部空域，繞台襲擾。值得注意的是，有1架次無人機從上午9時55分至下午4時45分，繞行我國本島24浬鄰接線。

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國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握台海周邊海、空域動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

學者蘇紫雲昨受訪說，中共此類「戰備警巡」多屬宣示性質，類似偵蒐騷擾模式也見他國軍演，如亦曾出動電子偵察機赴澳洲軍演區域蒐集情報。若共軍行動更逼近台灣、規模擴大，國軍將視情況啟動「立即備戰操演」，結合漢光各演訓課目加強因應，倘共機進入我領空，也可能採取強制作為。

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