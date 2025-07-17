西班牙陸軍砲兵大換血 買了200多輛新型履帶、輪型自走砲

圖為搭配155公厘無人榴砲模組（AGM）的「NEMESIS」履帶型自走砲。（圖取自GDELS公司）〔記者吳哲宇／台北報導〕西班牙陸軍正進行全面現代化，繼先前簽約採購數千輛輕型戰術輪車後，西班牙陸軍7月上旬啟動砲兵現代化計畫，研擬採購128輛履帶型與86輛輪型155公厘自走砲，用於取代M109A5E自走砲與多款拖曳式榴彈砲。

軍聞網站「Army Recognition」報導，西班牙政府今年4月頒布《安全與國防工業科技計畫》，目的是提高國防支出占GDP2%，主要項目之一即是砲兵現代化，規劃提撥30.02億歐元（約新台幣1043.2億元），採購新型自走砲與後勤支援車輛。

其中，18.21億歐元（約新台幣623.3億元）的履帶型項目，預計籌獲128輛履帶構型自走砲與59輛後勤支援車輛；11.81億歐元的輪型車輛項目，則將採購86輛輪型自走砲與86輛彈藥補給車，還有14輛救濟車與7輛特殊維修車，以全面汰換陸軍野戰砲兵群，以及海軍陸戰隊登陸砲兵群的舊式裝備。

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圖為食人魚（Piranha）輪型甲車自走砲衍伸型「食人魚ACC」。（圖取自GDELS公司）西班牙國防部並未公布採購型號，但已列出若干基礎規格，包括8X8或10X10輪車構型，可射擊射程40公里彈藥，以及具備自動化與先進網路通訊能力，部分則要求能攻擊海上目標，承擔海防任務。



此外，履帶型自走砲須具備優異航程與基本裝甲防護，輪型自走砲則須滿足公路機動與遠征投射彈性，兩者並須具備一定作業互通性。未來將汰換96門M109A5E自走砲，以及L118型105公厘、SIAC型155公厘拖曳式榴彈砲和各式彈藥車。

在此之前，通用動力推出兩款新裝備，包括以ASCOD步兵戰鬥車為基礎、搭配155公厘無人榴砲模組（AGM）的「NEMESIS」履帶型自走砲，以及配備AGM的「食人魚ACC」輪型自走砲，皆有望滿足上述指標。

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