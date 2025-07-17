桃園市「城鎮韌性演習」下午1點半起實施 不配合最高罰15萬

「2025城鎮韌性演習」，桃園市將於今天下午實施。（警方提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「2025城鎮韌性演習」將於今天下午1點半起實施，將進行警報發放、交通管制、避難疏散等，警報發放到下午2點，桃園市政府提醒民眾警報響起後，民眾應立即就近避難，未配合演習的民眾，面臨依「民防法」被處以3到15萬元罰鍰。

警報發放時段為下午1點半到2點的演習期間，桃園機場捷運全線正常行駛，桃園大眾捷運股份有限公司表示，到站民眾於期間無法出站，應配合指示進行疏散避難；機捷沿線的車站附屬停車場，也將實施「只進不出」管制，民眾可到鄰近車站內避難。

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市警局補充，下午2點起，將於大園區交通部民用航空局飛航服務總台北部飛航服務園區實施戰災搶救，另於大園國中執行「急救站」傷患現場醫療處理、「救濟站」災民轉移收容開設等實作演練。

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