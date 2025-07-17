西太平洋的「第一次」 美軍「堤豐」系統在護身軍刀聯演首射標6飛彈

美國太平洋陸軍第3多域特遣隊，15日在澳洲北領地首度實施「堤豐」中程飛彈系統發射標六飛彈實彈，命中海上目標，為該系統在西太平洋首度發射。（美國太平洋陸軍官方X帳號）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕2年一度的澳洲「護身軍刀」（Talisman Sabre 25）聯合演習本周展開，今年除美、英、澳等固定班底，日、菲、泰、星等印太盟邦也加入演訓行列，19國參演規模再創新高；另一方面，去（2024）年起首駐西太平洋的「堤豐」中程飛彈系統，在參演第三天就發射標六飛彈，美陸軍強調，此為「國際換日線以西」首次，深具戰略意義。

今年的「護身軍刀」聯合演習多達19國參與，北約組織成員多國、印太盟邦皆有參與，演習規模再創新高。（法國駐日大使館X帳號）

美國陸軍16日表示，本次投入「護身軍刀」演習的美國太平洋陸軍（U.S. Army Pacific），前（15）日於澳洲北領地實施「堤豐」系統（Typhon）部署演練，由所屬第3多域特遣隊（3rd MDTF）聯手澳洲陸軍第10旅（10th Brigade），成功發射標六飛彈（SM-6）實彈並命中海上目標，驗證作業互通性和聯合目標的指揮管制（C2）效能。

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本次實彈射擊對美陸軍來說深具戰略意義，強調此次是該系統在「國際換日線以西」（West of Interational Date Line）的第一次，是美軍海上精準打擊能力的重大里程碑。

「堤豐」系統是由洛馬研發，現隸屬美陸軍多域特遣隊旗下，可發射戰斧和標六飛彈，去年4月首度進駐菲律賓，因其射程遠達上海一度遭中國抗議，是美軍應對反介入／區域拒止戰略的新型儎台。（美國太平洋陸軍官網）

「堤豐」是由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）研發，隸屬美陸軍「多域特遣隊」的中程火力打擊儎台（MRC）。該系統前（2023）年達到完全作戰能力（FOC）後，現已驗證可搭載「戰斧」（Tomahawk）攻陸巡弋飛彈，以及本次發射的標六飛彈，兼具長程對地打擊與反水面作戰的能力。

值得一提的是，「堤豐」去（2024）年四月首駐菲律賓後，因射程遠達上海一度遭中國抗議；但美方仍將其續留菲律賓，並轉移至機密陣地。

「堤豐」系統（MRC）隸屬多域特遣隊長程火力營，未來將聯手「暗鷹」長程極音速飛彈（LRHW）、海馬士「精準打擊飛彈」（PrSM），全面強化戰略打擊火力。（擷自美國國會研究服務處報告）

根據「美國國會研究服務處」（CRS）最新報告，該系統隸屬多域特遣隊旗下長程火力營（LRFB）的「中程火力連」（MRC），未來將聯手「暗鷹」長程極音速飛彈（LRHW）、海馬士「精準打擊飛彈」（PrSM），全面強化應對中國的反介入／區域拒止（A2/AD）能力。

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