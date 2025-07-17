防範共軍飛彈威脅 美軍在關島興建指揮中心、整合防空飛彈

一枚標準三型 Block IIA飛彈，2024年12月10日從關島安德森空軍基地的垂直發射系統發射。（圖取自美國飛彈防禦署）〔記者吳哲宇／台北報導〕美國空軍近期配合區域大型演習，啟動B-52H「同溫層堡壘」轟炸機特遣隊部署至關島，加強對中國的嚇阻能力。而關島也將於2029年以前，建設一座防禦系統指揮中心，建構、整合全面的防空反飛彈體系，防禦中國解放軍飛彈的打擊。



軍聞網站「USNI News」報導，五角大廈3日決標一份2.95億美元（約新台幣86.8億元）的合約，包括建設一個防禦系統指揮中心及大樓、一個發電設施、一個燃料儲存設施和相關設備。該指揮中心將成為一項多軍種和機構合作的核心，將在為該島建造一個全面的防空、反飛彈一體化保護傘。



據報導，該島居住著17萬名美國公民和軍人，以及具有戰略意義的軍事基地，數十年來，安德森空軍基地和關島海軍基地，一直是美國向印太地區投射力量的樞紐，而這兩個基地都位於共軍遠程精準火力的射程範圍內。

報導指出，關島的防空能力曾受到質疑，2013年為應對北韓威脅而部署薩德系統，但如今，北京方面擁有龐大的極音速、彈道飛彈和巡弋飛彈，促使美國著眼於在關島部署一套全面的防空系統，這項名為「關島防禦系統」的計畫已於2023年啟動。



據報導，該系統將整合美國飛彈防禦局、陸軍、海軍和空軍的聯合力量。美國國會研究服務處（CRS）的報告指出，該系統由分散式Mk.41垂直發射系統，並結合島上原有的「薩德」飛彈發射裝置，發射標3、標6防空飛彈提供火力支援。該系統的指揮和控制系統，將由海軍神盾作戰系統和陸軍的「綜合作戰指揮系統」負責。

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