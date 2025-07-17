烏克蘭打成無人地獄？華爾街日報揭露：天空塞滿「會爆炸的眼睛」

烏克蘭第72獨立機械化旅士兵於俄軍片面宣布停火期間，在第聶伯羅州前線發射FPV無人機。這類搭載炸藥的「第一人稱視角」無人機，已成烏俄戰場上最具殺傷力的戰術武器。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華爾街日報》的深度分析，一場永無止境的無人機技術創新與反制競賽，正讓烏克蘭長達1200公里的戰場前線，陷入前所未有的恐怖僵局。任何在地面上的移動，都可能被盤旋空中的數百架無人機立即發現並摧毀。

戰爭初期，烏克蘭人將市售的「婚禮用無人機」（wedding drone）土炮改造，用於偵察入侵的俄軍縱隊。很快地，這些偵察機透過3D列印的爪具，具備了投擲手榴彈的能力，成為致命的攻擊武器。隨著戰事演進，士兵們甚至開始將蘇聯時代的彈藥融化，重新灌入更輕的塑膠外殼，以增加其殺傷力。

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然而，真正改變戰場規則的，是「第一人稱視角」（FPV）無人機的出現。這些搭載著炸藥的廉價無人機，能像自殺式炸彈般精準撞向目標。在2023年底美國軍援遲滯、烏軍砲彈嚴重短缺時，FPV無人機成為了守住戰線的生命線。情報評估指出，在任何時刻，雙方都有數百架無人機在前線空域活動，使得任何未受保護的移動都極度危險。

烏克蘭第429無人機團士兵在哈爾科夫地區前線附近，準備部署一架FPV無人機。這類土製無人機以低成本高精準見稱，已徹底改變戰場節奏，讓前線變成無人機主宰的空域。（路透）

這場無休止的攻防戰，也催生了反制與再反制的循環。為對抗電子干擾，俄羅斯率先為FPV加裝了光纖電纜。為解決前線補給的危險，烏克蘭則開發出能載重、配備夜視鏡的「吸血鬼」（Vampire）大型無人機，運送從彈藥到飲水的一切物資。

最新的發展，則是地面無人載具的投入。烏克蘭部隊已開始使用地面無人機來運輸更重的負載，甚至嘗試利用遙控車輛來後送傷員與陣亡士兵。此舉雖提升了效率與安全，卻也引發了關於「機器取代人性承擔」的深層倫理變數，即由無人載具處理戰爭中最具情感重量的任務。

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