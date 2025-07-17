為下午城鎮韌性演習暖身 蔣萬安用「軍線」和軍民整合中心通話

台北市長蔣萬安透過軍線電話，與北市衛戍區軍民整合中心通話。（後備指揮部提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕北台灣七縣市今日下午1點30分起將實施「城鎮韌性防空演習」，地方政府於今日上午進行兵棋推演。後備指揮部表示，台北市的操演由市長蔣萬安擔任指揮官，參與演練的北市後備部開設「動員暨民力協調中心」。蔣萬安也透過軍線電話與北市衛戍區軍民整合中心通話，展現軍民齊心精神。

台灣北部、西部各縣市的城鎮韌性防空演習，皆於下午1點半起實施防空避難疏散及綜合實作，上午則進行兵棋推演。雖然城鎮韌性防空演習以內政部主導，但從後備指揮部發布的訊息可見，軍方在這項操演之中，依舊是重要的參與者。



台北市後備指揮部官兵參與今日上午的城鎮韌性防空演習兵棋推演。（後備指揮部提供）

後備指揮部表示，台北市的演訓由蔣萬安擔任指揮官，台北市後備指揮部參與演練，並開設「動員暨民力協調中心」，負責掌握人、物力動員狀況及民間資源能量，並依作戰部隊防衛作戰需求，協調地方政府支援協助。

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後備指揮部表示，蔣萬安、行政院政務委員季連成等人，在北區後備指揮部指揮官李少將、臺北市後備指揮部指揮官顏上校等人陪同，視察動員暨民力協調中心開設作業情形，蔣萬安於現場以軍線電話與台北市衛戍區軍民整合中心通話，主動詢問是否有需市府協助支援之處，展現軍民齊心、守護家園的精神，以及後備指揮部扮演軍民整合橋梁的關鍵角色。

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