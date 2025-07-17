劍指中國？南韓K1A2主力戰車首度澳洲亮相 參與「護身軍刀」聯演

南韓K1A2主力戰車在澳洲「護身軍刀2025」聯合軍演中奔馳實彈演練，象徵其陸軍力量首度融入由美澳主導的多國軍事協作架構。（圖：澳洲國防部）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事網站《Army Recognition》報導，在澳洲舉行的「護身軍刀2025」（Talisman Sabre 2025）多國聯合軍演中，一款南韓海軍陸戰隊的K1A2主力戰車，首度在澳洲領土上亮相，並參與了在淺水灣訓練區（Shoalwater Bay Training Area）的實彈射擊演練，引發外界高度關注。

K1A2是南韓現役K1A1戰車的數位化升級版，由現代羅鐵姆公司（Hyundai Rotem）生產，旨在將其戰場管理與聯網能力，提升至與更先進的K2「黑豹」戰車同等水平。其升級項目包含全新的前後監視攝影機、GPS衛星導航，以及能進行即時資訊分享的數位化戰場管理系統。

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此次K1A2戰車的部署，象徵著南韓地面部隊，進一步融入由美、澳主導的多國聯合演訓體系。「護身軍刀」演習是印太地區規模最大的軍演之一，今年的第11屆演習更是歷來最大，共有來自19個國家、超過35000名人員參與。

K1戰車是南韓首款自主研發的主力戰車，其開發深受美國M1「艾布蘭」戰車計畫的技術支援。本次亮相的K1A2戰鬥重量為54.5噸，配備一門120公厘滑膛砲，並擁有先進的複合裝甲與射控系統。

值得注意的是，「護身軍刀」這類大型軍演，長期以來都是中國海軍情報船的重點監控目標。過去幾屆演習中，都曾觀測到中國派遣815G型電子偵察艦在附近水域徘徊，蒐集電子與通訊情報。此次南韓將其主力戰車高調運抵澳洲參演，無疑是向區域潛在對手，展示其與盟邦協同作戰的能力與決心。

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