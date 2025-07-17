「刺針」接班人 美軍新神盾NGSRI登場 號稱能打極音速飛彈

美國雷神公司（Raytheon）開發的「下一代短程攔截器」（NGSRI），於2025年6月成功完成飛行展示。此款新世代飛彈將取代「刺針」飛彈，具備攔截極音速武器的能力。（圖：雷神公司）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為反制日益複雜的空中威脅，美國陸軍正在開發一款名為「下一代短程攔截器」（NGSRI）的新型防空飛彈，其性能將遠超服役超過40年的經典「刺針」飛彈。根據軍事網站《Army Recognition》報導，這款新世代武器不僅速度更快、射程更遠，更具備攔截巡弋飛彈乃至於低空極音速武器的能力。

NGSRI是美國陸軍「機動短程防空」（M-SHORAD）現代化計畫的一部分，由雷神公司（Raytheon）研發，旨在取代自1981年以來一直是美軍短程防空骨幹的FIM-92「刺針」（Stinger）肩射防空飛彈。儘管「刺針」飛彈在過去數十年的衝突中表現出色，但其射程、速度與抗干擾能力的限制，已使其難以應對當前的威脅環境。

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報導指出，NGSRI在技術上實現了重大突破。其長度不到1.5公尺，但在發射後數秒內即可加速至3馬赫以上，遠超「刺針」飛彈。其攔截範圍可達9公里，是「刺針」飛彈不到4.8公里射程的近兩倍。

這款飛彈強大的性能，源於其採用了「高裝填藥柱技術」（HLG）固體推進技術的先進火箭發動機。今年6月，雷神公司與諾斯洛普．格魯曼公司（Northrop Grumman）宣布，已成功完成該火箭發動機的4次飛行測試，驗證了其能產生更持久、更強勁的推力，足以對付高G力機動的先進空中威脅。

NGSRI的開發，象徵著美國陸軍正致力於建構一個能迎戰從無人機、旋翼機到極音速武器等多層次威脅的現代化防空網。這款反應快速、性能強大的新型攔截器，未來將成為美國陸軍機動部隊不可或缺的核心防禦力量。

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