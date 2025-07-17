實現小艇轟翻大艦 美無人艇擬用貨櫃搭載MK48重型魚雷

圖為MK48重型魚雷。（圖取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／台北報導〕美海軍「無人艦艇」（NOMARS）計畫持續推進中，明年美海軍國防預算更出現一項計畫，擬將貨櫃式Mk48先進能力 （ADCAP） 魚雷發射器，用於無人水面艦艇 （USV） 和小型戰鬥艦，對大型軍艦威脅將成指數級增加。

軍聞網站「Naval News」15日報導，美國海軍在明年預算已撥款5000萬美元（約新台幣14.7億）用於研發一種名為「解放者」（Liberator）的貨櫃式魚雷發射器，該發射器旨在實現魚雷的替代發射方式。

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報導指出，該計畫由美國加州大學無人與小型作戰人員計畫執行辦公室（PEO USC）為主，將於下周向業界合作夥伴進行一場3.5小時的演示，介紹「解放者」及其相關的無人潛航器（UUV）「獵人」，其中「獵人」專為波音公司「虎鯨」XLUUV大型水下無人載具聯合緊急作戰需求（JEON）而設計。

Mark 48 ADCAP魚雷則是美國海軍主要的潛射重型魚雷（HWT），自投入使用以來，它已進行多次升級，以增強射程、殺傷力、聲學和感測器性能。海軍預計Mark 48將進行更多迭代，包括採用新的推進系統和新軟體，大幅提升效能。報導指出，無人水面艦艇將具備極其強大的中短程打擊高價值目標的能力 ，這使得美國無人「幽靈艦隊」，以及小型隱形無人水面艦艇也能在防區射程外對抗航母打擊群。

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