獨家》城鎮韌性演習新北登場 首創燈箱「亮點」引導避難逃生

2025城鎮韌性演習今天在新北等地登場，新北市警察局首創，在城鎮社區重點驗證場所，設置防空避難燈箱，白天、晚間都能提醒民眾及時避難逃生，成為活動亮點。（記者吳仁捷攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕政府加強全民防衛韌性，將七月訂為國家團結月，今天在新北等北部縣市進行俗稱萬安（防空）演習的城鎮韌性演習，提升全民敵情警覺及強化防空整備作為，今天下午一時卅分起，在全市登場進行。

較為特別的是，新北市警察局在城鎮重點區域，土城永寧里活動中心及收容災民的土城大潤發賣場等地，在通往地下室或室內避難逃生處所中，全國首創「試驗性」裝設防空避難燈箱，民眾看到這個「亮點」，直呼會發光、很有趣，紛紛及時進入防空避難場所避難、掩護，新北警方因應平戰轉換情勢，未來將大幅裝設。

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2025城鎮韌性（防空）演習北部地區目前正進行，新北市與台北、基隆及桃園等地，同步實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制，並接續2時至3時，執行土城區公所、捷運土城站、土城國中等「急救站」傷患現場醫療處理及大潤發土城站「救濟站」災民轉移收容開設，並到關鍵基礎設施－板新給水廠「戰災搶救（災害救援）」等一小時實作演練，驗證城鎮遭遇空襲時，防空避難演練及因應。

新北市警察局民防管制中心主任黃志祥表示，新北警方全力投入國家團結月動員，在防空避難部分，因應空襲可能在任何時段發生，首創發光防空避難燈箱，第一批設在今年重點驗證的城鎮場所，強化居民避難逃生，增加社區韌性，其中配備簡易儲能，夜間或斷電後，仍能在黃金避難時期，發揮指引民眾就近避難的關鍵功能；未來考慮改為太陽能儲能，並擴大裝設，讓民眾習慣、了解防空避難概念及場所位置。

新北市警察局長廖訓誠表示，城鎮韌性演習實施的目的，除了強化全民防空整備作為及驗證行政體系對於災害防救等狀況之應變機制外，更重要的在提醒民眾要有「平、戰結合」、居安思危等觀念，透過「城鎮韌性演習」各項演練，提升民眾憂患意識，隨時做好萬全的準備，因應戰爭、天災等各類災害衝擊與挑戰。

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