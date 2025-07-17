中國雙航艦首闖第一島鏈 紐時分析：演練封鎖台灣、挑戰美國霸權

中國遼寧艦、山東艦雙航艦編隊。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》16日深度分析報導，當北京準備與華盛頓進行更深層次的全球競爭時，它正積極測試其海軍的遠洋作戰能力。近期，中國「遼寧號」與「山東號」兩艘航空母艦，首度共同穿越第一島鏈，深入西太平洋進行演訓，此舉被視為中國意圖在長期由美國主導的水域中，確立其主導地位的大膽展示。

美國海軍戰爭學院中國海事研究所所長沙爾曼（Christopher Sharman）指出，此次雙航艦演訓，是中國試圖將其武力投射至太平洋，並威懾與美國結盟的亞洲鄰國的樣板。他警告，中國海軍的活動，已越過包含台灣與沖繩的第一島鏈，朝向美軍重要樞紐關島所在的第二島鏈推進，這意味著在關島附近活動的美軍，將面臨更大風險。

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報導分析，中國的航艦演訓不僅僅是政治作秀。沙爾曼表示，透過在陌生的太平洋遠海水域進行高強度訓練，艦隊能獲得寶貴的操作經驗，為未來在全球其他地區的部署奠定基礎。



美國智庫「蘭德公司」分析師何天睦（Timothy R. Heath）也認為，航艦能讓中國海軍在任何其航行所及之處，執行多樣化的空中任務，特別是通往中東的印度洋航線。

然而，多位軍事專家也點出中國航艦的侷限性。在台海潛在衝突中，由於台灣距離中國的空軍基地非常近，航艦並非爭奪制空權的關鍵兵力。史丹佛大學學者梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）分析，若中國派遣航艦至太平洋遠處，意圖阻擊馳援台灣的美軍，其自身也將暴露在美軍的攻擊風險之下。

不過，專家也警告，航艦在對台實施「封鎖」時，將極具嚇阻力。東京政策研究大學院大學（政策研究大学院大学）教授道下德成便指出：「航空母艦可以監視廣大區域，並對軍用及商用船隻和飛機施加脅迫性壓力。」

報導總結，中國目前擁有的三艘航艦，在技術上普遍落後於美國的11艘核動力航艦。但中國領導人習近平顯然已決心擴大航艦規模，以鞏固其全球大國的地位。正如何天睦所言，航空母艦對任何國家而言，都是「終極的地位象徵」。

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