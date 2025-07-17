借鏡烏克蘭經驗 駐夏威夷美軍汰換傳統火砲改採「海馬士」

美軍第181砲兵營操作的HIMARS火箭系統，在日本北海道矢臼別演習場實施實彈射擊。這類高機動性火力平台正成為美軍印太部署的核心武器。（圖：美國陸軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Breaking Defense》報導，為適應現代戰場的需求，駐守於夏威夷、肩負印太地區快速反應任務的美國陸軍第25步兵師，本週已開始進行重大編制改革，將部分傳統的牽引式火砲，汰換為更具機動性與精準打擊能力的M142高機動砲兵火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS，俗稱「海馬士」）。

第25步兵師指揮官、陸軍少將埃文斯（Marcus Evans）表示：「我們正在整合長程精準火力，這能擴大我們的作戰半徑。」他強調，相較於需要時間部署與撤收的牽引式火砲，「海馬士」能夠「打了就跑」，在今日的戰場上，這種快速部署、快速轉移的能力，對於提升部隊的生存性至關重要。

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這次的編裝調整，是美國陸軍更廣泛的轉型計畫（ATI）的一部分。第25步兵師將在六週內，以16輛「海馬斯」發射車，取代原有的8門105公厘與6門155公厘榴彈砲。由於「海馬士」的編制人力需求較少，此次改革將能精簡119名士兵，並節省部分成本。

然而，這不代表第25步兵師將完全放棄傳統火砲。該師仍將保留一個由兩組105公厘榴彈砲與一組M777 155公厘彈砲組成的砲兵營。此次改革的目的，是在部隊編制內，尋找火砲與火箭系統的最佳平衡組合。

報導指出，「海馬士」與155公厘火砲在烏克蘭戰場上證明了其巨大的價值，引發了全球對這兩款系統的高度需求。美國陸軍此次的部隊改革，顯然是汲取了烏克蘭戰爭的實戰經驗，旨在打造一支更靈活、更具生存能力、且能面對未來高強度衝突的現代化勁旅。

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