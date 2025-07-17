19國逾3萬人投入 美、英雙航艦齊聚「護身軍刀」聯合演習

威爾斯親王號航艦打擊群投入19國「護身軍刀」（Talisman Sabre 25）聯合演習。（英國皇家海軍X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕多達19國參與日前展開的「護身軍刀」聯合軍演，參與規模創新高，海馬士多管火箭、「堤豐」中程飛彈系統首度在澳洲實彈射擊，展現火力之外，在西太平洋前進部署的美國「喬治華盛頓號」航艦、投入「高桅行動」的英國威爾斯親王號航艦打擊群，都投入此次軍演，讓演習的海上兵力更有看頭。

《美國海軍學會新聞》（USNI News）16日報導，本次投入軍演的喬治華盛頓號航艦，率領伯克級驅逐艦「肖普號」（DDG-86）、提康德羅加級巡洋艦「史莫斯號」（CG-62）以及艦載機第5聯隊（CVW-5）參與演習。美軍第5航艦打擊群指揮官安杜澤（ Eric Anduze）准將表示，此次除與盟軍增進作業互通性，在戰術任務的角色上與平時戰備無異。

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現正駐日前進部署的美軍喬治華盛頓號航艦也在「護身軍刀」演習行列中。（美國海軍水面艦隊官方X帳號 @SurfaceWarriors）

此外，美軍的F-35C戰機也將展開首次投入「護身軍刀」演習，搭檔F/A-18E/F「超級大黃蜂、EA-18G電戰機，提升部隊戰場感知。

一架F-35C戰機準備降落至喬治華盛頓號航艦甲板上，這也是該機型首次參與護身軍刀演習。（美國海軍官網）

與此同時，現正巡弋印太的英國皇家海軍「威爾斯親王號」航艦打擊群，也加入護身軍刀演習行列，該艦率領45型驅逐艦「無畏號」（D33）、23型巡防艦「里奇蒙號」（F239）及「春潮號」油彈補給艦（A136），更納編澳洲皇家海軍「雪梨號」驅逐艦（DDG-42）、加拿大皇家海軍「魁北克號」（FFH-332）和挪威海軍巡防艦「阿蒙森號」（F311），驗證聯合艦隊編組運作。

「護身軍刀」演習自2005年首次開辦後，今年恰逢第20年，而本次演習計有19國約3萬5千人參與，從13日一路實施至27日，共為期兩周；除美、澳兩大主辦國，還有德、荷、法、英、挪威、加拿大6個北約盟邦，以及日、韓、泰、菲、新加坡、印度、印尼、斐濟、紐西蘭、東加王國（Tonga）、巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）等印太成員，參演規模為歷來最大。

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