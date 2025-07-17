國軍加薪後更有條件挑人 曾撤職、降階的軍士官不得留營、再入營

參與漢光41號實兵演習的機步269旅官兵，搭乘M113裝甲車在八里街區進行「縱深防禦」演練。（資料照，記者陳逸寬攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統府日前公布「軍人待遇條例修正案」，明年起，志願役官兵每月加給調增至3萬元，較現行規範多出1萬餘元，可望增加招募、留才誘因。為此，國防部也預告修正攸關軍士官志願留營、入營相關規則，新版草案增列，在一定期間內遭撤職、降階、記大過、悔過逾受2個月本俸的軍士官，將不得留營或再入營。

立法院今年6月三讀通過「軍人待遇條例」部分條文修正案，將現行約1萬3000元至1萬5000元不等的志願役加給，調高至3萬元，且自明年元旦起實施。總統府也在6月27日發布總統令，公布該條例修正案。



國防部現行「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」第三條、第六條規範，若志願役官兵在最近1年至3年，遭到「品德類記過」之懲罰，無法留營與再入營。

國防部考量，由於去年修正的「陸海空軍懲罰法」，將懲罰區分人事、財產與紀律三種類型，以及重大懲罰定義、軍士官適用的懲罰種類等，因此，近期預告修正的「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」，新增近3年內或離營前3年，曾受「撤職、降階、記大過、悔過逾受2個月本俸（薪額）之財產懲罰」者，列為不得留營、再入營的對象。

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不過，新修訂規範也提到，假如官兵受懲罰的樣態，是累記申誡三次視為記過一次、記過三次視為記大過一次的情形，就不在限制對象之列。

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