防空警報內容為「導彈」引中國用語 北部城鎮韌性演習警報惹議

北部地區今（17）日實施全國最後一場「城鎮韌性演習」，下午1點半對所有民眾發出空襲警報推播，提醒民眾配合演練避難。不過，在警報中可見國防部的訊息使用了解放軍所稱的「導彈」一詞，引發議論。（手機截圖，記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍「漢光41號」演習進入第9天，各作戰區部隊續依作戰進程，進行「縱深防禦」演練，與此同時，「城鎮韌性演習」稍早也已在北部地區實施，各處手機到了1點半警報大響，路上車輛、行人紛紛在警察引導下進行掩蔽。不過，實際查看警報訊息，顯示的卻是「敵導彈來襲」，引用的是中國用語，而非國軍用語的「飛彈」，引發外界議論。

稍早落幕的北部地區「城鎮韌性演習」為該系列演練最具指標性場次，延續中、南部同演習慣例，下午1時30分空襲警報響起後，除高速公路外，平面道路車輛皆須停車，行人應就地進入建物內避難，或前往防空場所配合演練，模擬敵飛彈、空中兵力襲擊城市，政府以最快速度安置民眾，最大化保障人身安全。

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圖為台北市2025城鎮韌性演習情形，警察於中正區忠孝西路、中山北路一帶舉牌實施人車管制。（記者方賓照攝）

記者實際查看演習警報訊息，卻發現由國防部發出的國家級警報訊息，寫的是「『敵導彈』攻擊台灣北部，儘速避難」；經查證，日前在中、南部「城鎮韌性演習」發出的警報訊息，所用字辭也是「導彈」。

在實際警報訊息中，飛彈空襲的英文用字為「missile」，而查閱國防部今（2025）年五月最新修訂的第十版《新編國軍簡明美軍華語辭典》後可知，國軍710條有關該單字的中文翻譯，皆採用「飛彈」一詞；相較之下，中國解放軍所用的「導彈」出現在台灣防空警報中，已引發外界一陣討論。

對於上述事件發生原因，記者實際向國防部求證，但截至發稿前尚未獲得回應。

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