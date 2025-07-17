台北城鎮韌性演習登場 AIT處長谷立言也來看

台北城鎮韌性演習今登場。右起林飛帆、季連成、蔣萬安、張溫德、谷立言。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕2025城鎮韌性演習今（17日）下午1點半起登場，共分二階段實施，台北市長蔣萬安全程督導，下午至松山國小聽取簡報，此次演習，包含美國在台協會台北辦事處處長谷立言、國安會副秘書長林飛帆、行政院政務委員季連成等人都到場。

下午1點20分蔣萬安先至松山國小聽取簡報，待1點30分警報響起後，一行人也至松山區公所進行避難演練視察，後續前往饒河街觀光夜市，接著前往一旁的信義臻品大樓，再至捷運松山站，視察相關避難準備狀況。

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過程當中，季連成提醒，避難需多準備止血帶，避難場域也應有簡易廁間，民眾在避難時也要散開一點，勿聚成一團。他說，地下車站深度夠深，是很好的防空避難空間，且有水、電、廁所，較一般住家完善。

蔣萬安也說，捷運站體內深度深、掩護夠，而台北捷運地下車站，有11處具有抗炸功能，是很好的避難處所。

接著一行人搭乘捷運松山新店線，前往小巨蛋站，視察戰時民生必需品配售演練，由各里里長擔任配售站站長，演練途中也將歹徒搶劫物資，以及配售時碰上防空警報等情境納入演練劇本當中。

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