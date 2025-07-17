沒錢用愛國者？烏克蘭「窮人神盾」攔截無人機立大功

由烏克蘭非營利組織「野黃蜂」（Wild Hornets）大規模生產的「Sting」攔截無人機，正整齊排列在產線的貨架上。這類成本低廉、可快速量產的無人機，正成為烏克蘭反制俄羅斯「見證者」無人機蜂群攻擊的核心戰力。（圖：Wild Hornets）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《富比士》（Forbes）雜誌16日報導，為反制俄羅斯排山倒海而來的「見證者」（Shahed）無人機攻勢，烏克蘭正將希望寄託在一項全新的不對稱戰略上：以「數萬架」更小、更快、更便宜的攔截型無人機，來獵殺俄國的攻擊無人機。

烏克蘭國防採購局局長茹馬季洛夫（Arsen Zhumadilov）近日證實，已簽訂了數萬架攔截無人機的合約。報導指出，儘管美國援助的「愛國者」飛彈對攔截彈道飛彈至關重要，但面對俄羅斯每月動輒發射數千架、成本僅數萬美元的「見證者」無人機，「愛國者」每枚高達330萬美元（約新台幣9711萬元）的價格，顯然是不可持續的消耗戰。

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過去，烏克蘭依賴機動防空小組以機槍掃射，但俄軍改變戰術，讓無人機在更高空飛行，再垂直俯衝，導致攔截率從95%驟降至86%。為此，烏克蘭將其攻擊型的FPV無人機，改裝為專門獵殺空中目標的攔截機。這些成本僅數千美元的「空中殺手」，成功逆轉了戰場的成本效益。

俄羅斯聯合航空製造集團執行長羅戈津（Alexey Rogozin）也間接證實了此戰術的有效性。他在社群媒體上透露，一個名為「晴空」的計畫，已利用攔截無人機在基輔上空擊落了超過500架「見證者」無人機。他坦言，這已逆轉了攻防的成本公式，現在是「攻擊比防禦更昂貴」。

烏克蘭總統澤倫斯基本週也盛讚攔截機團隊的表現，稱他們一週內就擊落了數百架「見證者」。他先前曾在G7峰會上表示，烏克蘭擁有此項技術，但需要盟國協助以擴大規模。茹馬季洛夫也表示，若國內預算不足，也希望能由盟國資助採購，以因應俄羅斯在過去一年內規模擴大了10倍的無人機攻勢。

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