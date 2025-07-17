全球反裝甲需求大增 洛克希德馬丁增產6成標槍飛彈

標槍反裝甲飛彈因其可攻擊戰車脆弱裝甲頂部，被多國軍隊青睞。（圖取自洛克希德馬丁）

〔記者吳哲宇／台北報導〕標槍反裝甲飛彈因其可攻擊戰車脆弱裝甲頂部，被多國軍隊青睞，為此標槍飛彈製造商洛克希德馬丁決定擴充飛彈生產線，從每年2400枚增加到明年底的3960枚。

軍聞網站「Defense Blog」報導，洛克希德馬丁表示，標槍項目對新工序和測試設備的投資，是本公司提高產能和滿足系統日益增長的需求的關鍵因素。團隊對創新和效率的關注，將使我們能夠為客戶提供整體成本。

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報導指出，洛克希德馬丁公司為此於阿拉巴馬州特洛伊的生產基地，引進先進的工具和尖端測試設備。該公司於今年5月推出了首個重新設計的標槍飛彈和彈藥連續性測試站，以取代舊系統，從而改善生產流程；該公司還部署了SystemLink的新型數位工具，可自動收集和分析製造過程中的數據，從而加快其位於佛羅裡達州特洛伊和奧卡拉的工廠的決策和品質控制速度。

報導補充，洛克希德馬丁未來設立總共14個新的生產線測試站，將強化和加快「標槍」系統的環境、功能和性能要求的驗證和測試。

洛克希德馬丁公司指出，擴建後的生產線將減少飛彈積壓，並縮短全球客戶的交貨時間。此外，新測試站的標準化設計，為國際合作生產創造了機會，使美國盟友能夠與國內工業夥伴合作。

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