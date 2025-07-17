不甩城鎮韌性演習趴趴走 男被警勸還嗆「不然你想怎樣」下場慘

41歲王姓男子在警報響起時照樣趴趴走，警方上前勸導，他不僅不理會，還回嗆一句：「不然你想怎樣？」（記者鄭景議翻攝）〔記者鄭景議／台北報導〕2025年「城鎮韌性演習」今日下午在北部地區登場，從今日下午1時30分實施至2時，7縣市同步進行防空疏散與應變演練。不過，台北市中山區伊通街卻出現一名41歲王姓男子，在警報響起時照樣趴趴走，警方上前勸導，他不僅不理會，還回嗆一句：「不然你想怎樣？」最後遭警方帶回派出所，依《民防法》開罰，可處3萬元至15萬元罰鍰。

根據政府規畫，今年起萬安演習與民安演習整併為「城鎮韌性演習」，模擬空襲與災害情境下的應變行動，呼籲民眾配合疏散管制、避難演練，提升全民防災應變能力。然而，警方在北市伊通街巡視時，卻發現王男不顧警報聲，獨自在街上閒晃。

員警見狀立即上前勸導，王男卻不甩警方、逕自往前走，員警喝止後，他竟回頭嗆聲：「不然你想怎樣？」全程態度囂張。警方見他毫無配合誠意，依法將其帶回派出所偵辦。

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警方指出，依《民防法》第25條規定，演習期間民眾應遵守管制措施，王男行為已違反規定，將依法裁處，可處3萬元至15萬元罰鍰，後續將移送主管機關開罰。

警方呼籲，演習並非作秀，而是關乎全民安全與災害應變，請民眾勿心存僥倖、配合演練，一旦違規恐將面臨高額罰鍰，得不償失。

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