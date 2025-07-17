漢光41》三總傷患疏散撤離演練 顧立雄、林飛帆、林靜儀同框視導

國防部長顧立雄（左二）17日偕同國安會副秘書長林飛帆（右一）、衛福部次長林靜儀（右二），前往三軍總醫院視導傷病患疏散、醫療量能撤離實兵演練。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光41號」演習極限練兵進入第9日，國防部長顧立雄今（17）日赴三軍總醫院，視導「傷（病）患疏散」及醫療量能撤離實兵演練，驗證持久作戰階段，國軍醫院大規模撤離，醫療量能保存不墜相關作為。參演人員依規劃完成演練，展現軍民醫療體系整合成效。

顧立雄今天上午偕同國安會副秘書長林飛帆、衛福部次長林靜儀等，視導三總疏散撤離實兵驗證，透過實地演練，檢視傷病患疏轉聯繫、車輛派遣、臺北市聯合應變管制中心通聯、申請路權、反資敵作為等項目，過程緊湊逼真，力求貼近戰時景況。

請繼續往下閱讀...

顧立雄說，三總首次配合漢光演習，進行疏散撤離演練，除實際驗證國軍醫院在戰時，如何有效確保醫療量能、軍民能量整合機制外，亦可在演練後，透過「行動後檢討」（After Action Review，AAR），持續精進各項戰時醫療作為。

顧立雄並在演練後向官兵頒發加菜金，肯定三軍總醫院、國防醫學院、陸軍三支部運輸兵群等單位演練成果，慰勉各單位戮力付出與辛勞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法